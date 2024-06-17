Eason骨裂需6星期自行癒合 佛山演唱會延至明年1月舉行

陳奕迅 (Eason) 於6月10日因打網球時不幸中暑休克暈倒受傷，至令重慶演唱會要延期，今日主辦單位又再公布，原定於2024年7月12-14日、19-21日的陳奕迅Fear and Dreams六場佛山站演唱會需延期至2025年1月舉行，給予Eason更多時間休息康復。

Eason經理人甘菁菁(Lisa)表示，經過醫生團隊一星期的專業治療及悉心照顧，Eason目前康復進度良好，再過多兩天應可出院回家休養。經過醫生團隊的檢查及評估後，因為骨裂部份需要時間自然癒合，康復期需六星期，醫生建議Eason最好給予身體充足時間休息及進行復康物理治療，以確保日後演出質量不受影響，所以團隊今天遺憾地宣布原定於2024年7月12-14日、19-21日的陳奕迅Fear and Dreams六場佛山站演唱會需延期至2025年1月舉行。

甘菁菁謂Eason目前精神狀態很好，傷口已經拆線 : 「根據醫生評估，Eason康復期需六個星期，所以我哋希望佢完全康復先至演出。醫生非常專業，傷口縫合得好好，傷口只是輕微見到一條幼線，目前他只可以進食流質食物，如粥及軟綿綿的東西，如冬瓜、雞蛋、肉碎等等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。(有冇瘦到？) 佢只係清減咗少少，大家不用擔心，精神體力全部都ok ，只係唔可以大力咬碎食物住，又盡量唔好講太多嘢。」

是次延期，甘菁菁坦言，對受影響的歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，表示誠摯歉意，希望請大家諒解。有關延期 (包括詳細延期日子) 及補償安排，主辦方廣州寶輝文化發展有限公司將向大家公布，敬請留意。

Fear and Dreams團隊及Eason衷心感謝各位歌迷朋友一直的支持及關心。人生就如演唱會的主題一樣，有Fear同時必定會有Dreams，黑暗過後迎來的將會是晨曦。希望大家繼續靜心等待Eason完全康復，Eason及演出團隊將以最好狀態與大家再次見面！再次感謝大家的諒解和支持。