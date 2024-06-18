張運兒Yoona創作人轉戰歌手　曾創作李幸倪《告別煤氣燈》

曾創作經典金曲古巨基《愛得太遲》的監製楊鎮邦（Bryan），旗下的音樂公司Addoilmusic多年來一直為香港樂壇培育具潛質的音樂人，今年更與全能型歌手Yoona張運兒簽約，成為旗下首位歌手。Yoona能歌擅舞，還懂作曲填詞，早前李幸倪Gin Lee推出的《告別煤氣燈》，更是出自她的手筆。

Yoona張運兒能歌擅舞，又識作曲填詞。（大會提供）

Yoona過去曾與友人參加Addoilmusic舉辦的《第四屆敢作敢唱原創歌曲比賽》並獲得亞軍，因此認識了Bryan，最近二人合寫的作品獲得Gin Lee採用推出，成為單曲《告別煤氣燈》，令Yoona興奮不已：「聽到首歌面世嗰一刻覺得好興奮、好神奇，好似完成咗我人生第一個好重要嘅Achievement!」

早前李幸倪Gin Lee推出的《告別煤氣燈》，就是出自Yoona的手筆。（大會提供）

今年正式出道的Yoona，就選擇以一首《Hallucinate》探索在AI世代，人類如何面對創作挑戰，「Hallucinate」一字原本解作「似乎看到、聽到、感覺到或聞到」一些不存在的東西，通常是指因為健康狀況或因為服用了藥物而產生的幻覺，但如今Hallucinate多了一個額外含義，新增註解是「當AI製造幻覺，它會產生錯誤訊息」。

MV中一人分飾兩角。（大會提供）

《Hallucinate》中兩句歌詞：「意識誰界定 / 揭開作品觸不到指令」，正道出了Yoona滿腦子的疑惑，她說：「我哋用生成式AI，例如ChatGPT，已經可以即時創作好逼真嘅圖像、影片甚至音樂，但係呢啲都係AI產生幻覺而得出嘅作品。究竟我哋點樣分辨AI有冇意識？我哋又可唔可以完全依靠佢嚟創作作品呢？呢兩句歌詞可以帶我哋反思呢啲問題。」而歌曲MV亦講述一個大企業利用前練習生的原創作品和容貌，製作一個AI創作歌手，前練習生為了揭發內幕，於是化身記者，直接與一班高層對質，而Yoona就在MV中一人分飾兩角，飾演AI歌手和練習生，可謂落力演出。