《繁花》推出原聲專輯　「寶總」三位紅顏知己齊上封面

由王家衛導演監製的年度劇集《繁花》，其獨有的叙事美學和電影感都令人眼前一亮，令大家對華語劇集的要求又創出新高度。劇中描繪出一幅幅流光溢彩的90年代上海的繁華盛景，劇中每個人物都有獨特的故事，而伴隨的是復刻的經典旋律。而劇集的原聲音樂專輯《繁花 The Original Music & Soundtrack of Blossoms Shanghai》亦告面世，好讓帶領聽眾沉浸式地重訪繁花之旅。



原聲專輯封面，以一張蓋有90年代郵戳的郵票做封面，呼應劇中一個關鍵綫索。（《繁花》原聲專輯相片）

原聲專輯封面，以一張蓋有90年代郵戳的郵票做封面，与劇中作為核心線索之一的集郵册相呼應。整套專輯由三張CD構成，分别從三位女主角視角展開，而三張封面照，均是三位女主角首次公開的珍貴劇照。專輯精心挑選劇中的經典對白，配合大師陳勳奇的配樂，以及多首為人所津津樂道的年代金曲，帶領聽眾瞬間回到《繁花》的故事世界。

辛芷蕾飾演的李李，雖冷艷但亦是多人喜愛的角色。（《繁花》原聲專輯相片）

專輯中收錄了多首環球唱片的經典老歌，包括張學友《偷心》、王菲《執迷不悔》、鄧麗君《路邊的野花不要採》、Beyond《光輝歲月》、草蜢《忘情森巴舞》等。此外，還特别收錄劇中人物所演唱的曲目，包括馬伊琍、陳國慶、朱琳演唱的滬劇《昨夜情》其中一節《為你打開一扇窗》，陳龍演唱的《我是一隻小小鳥》。

馬伊琍飾演的玲子，一直為寶總默默付出。（《繁花》原聲專輯相片）

另外，《繁花》中啟用多位新生代歌手全新演繹經典老歌，都有收錄在內，包括曾比特演唱的《再回首》、《一生何求》，阿细演唱的《赤的疑惑》及周子涵演唱的《夜風中》，讓這些金曲得以跨時代傳頌，展現出新的生命力。