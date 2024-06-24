香江暖流｜去夜總會接收《蝴蝶血》文案　填詞人潘偉源大開眼界

「你唔知道咩係蝴蝶血？你唔好寫咗衞生巾呀！」填詞人潘偉源受作曲家關聖佑邀請，以「蝴蝶血」為題寫詞，卻不明所以，被關聖佑捉弄一番。潘偉源對「蝴蝶血」的詞意一頭霧水，關聖佑便提議「咁我搵風行唱片老闆鍾錦沛教你啦！」要大老闆出山教學，潘偉源心想此等題材，非同少可，滿心期待到鍾宅受教。

劉鳳屏主唱電視劇主題曲《蝴蝶血》。

鍾老闆預備了一頓豐盛的晚餐，與潘偉源風花雪月，無所不談，卻始終未談到「蝴蝶血」。「食飽，去夜總會嘞！」鍾老闆興致勃勃。

關聖佑：「我唔去啦！我要返屋企交人。偉源你陪鍾老闆啦。」

鍾太送他們到門口：「喂，偉源好細個咋，唔好叫酒俾佢飲。早啲返呀！」

年輕時的潘偉源是宅男一名。

潘偉源，宅男一名，甚少出門，旺角中只懂彌敦道，遑論到夜總會，又驚又喜，但心想戲中才子佳人，不時花天酒地，或許寫詞就該如此！

的士中，潘偉源的內心小劇場，一幕接一幕：「如果阿媽知道一定好開心，覺得我大個仔。但阿媽話俾阿爸知，阿爸實鬧。萬一陣間撞到校長點算，我會唔會被佢炒㗎！到時唯有話鍾老闆係我阿爸，我陪阿爸咋……」

下車了，海洋皇宮酒樓夜總會？

原來，此非煙花之地，而是飲夜茶聽歌的酒樓。

乾炒牛河吃過了，鍾老闆走到台上，給他手給了他一本文案，是「蝴蝶血」的劇本。「蝴蝶血原來係套電視劇。」鍾老闆期後帶潘偉源到後台，潘偉源滿心期待「後台一定有好多圍著浴巾預備出場嘅美女。」

性感美女欠奉，只見辛勤準備的歌手，有的在化妝，有的為舞衣釘珠片。

有歌手問：「你填詞㗎？教我讀呢兩個字？」

潘偉源：「翩翩，梁上有雙燕，翩翩雄與雌，中一都有教啦。」

歌手：「你估人人都讀過中一咩？我有得讀書就唔駛嚟唱歌啦。」

另一位歌手：「所以你寫詞時，用字唔好咁深奧，唔好寫咁長，好難記㗎。」

潘偉源從此提醒自己，詞不能太長，用字簡單易明，方能在樂迷心中留下記憶。

潘偉源首次去夜總會認識歌手，獲益良多。 （照片由「甲鼎文化何均揚」提供）

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly