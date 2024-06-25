陳泳伽Winka赴日拍MV　入團後首度作曲講純愛原來Candy都有功勞

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka），昨日（24日）推出年度首支個人單曲《下回分解》，今次歌曲以愛情為主題，希望透過一段曖昧故事，勾起大家昔日單純地去愛一個人的感覺，為配合歌曲浪漫氛圍，MV不但遠赴日本取景，更找來當地演員出任男女主角，極具新鮮感；不過論到歌曲特別之處，莫過於是由Winka親自作曲，亦是她加入COLLAR後首次作的歌曲。

Winka推出新歌《下回分解》。

今次是Winka入團後第一首自己作曲的作品，她之後會向填詞方向進發！

Winka透露今次是跟音樂製作人蘇道哲（阿道）共同創作，她坦言創作靈感主要是即興：「我作曲，未必好似大家想像咁，坐喺琴前邊彈邊唱，我通常都喺街度，見到特別嘅嘢就會用手機拍低，然後send比唔同人收集意見，繼續創作。」

Winka今次去日本拍MV，畫面日系唯美。

Winka說自己與蘇道哲合寫這首歌，而歌曲以純愛內容為題。

她說：「創作期間都有遇上難題，就係我一開始腦入面有副歌嘅部分，但唔知點樣延伸，好開心有阿道同我一齊去完成埋整個melody！佢寫完一句，我唱嘅時候又隨着當下感覺去唱，會唱咗另一啲音，大家互相改大家嘅melody，共同創作出首歌，我都係第一次用咁嘅方法創出歌曲，都幾enjoy呢種模式。」Winka續指，在她創作副歌部分時，她曾經致電給Candy王家晴問意見， Winka說：「 我畀咗兩個方向嘅melody佢聽，問佢作為聽眾感覺，所以嚴格來講，Candy都有功勞！」

今次作曲，Winka都有問隊友Candy意見。

Winka為今次歌曲拍攝到訪日本，是繼去年COLLAR團綜及團歌拍攝後，再度赴日，她表示：「咁快又一年，今次嚟日本最大分別冇其他姊妹，感覺好唔同，有啲掛住佢哋，好似食嘢嘅時候，冇佢哋喺隔離，啲食物好似都冇咁好食；尤其飲生果汁嘅時候，特別會諗起我哋拍團綜同團歌《idc》嗰次，大家經常都會去便利店榨果汁飲，希望下次我哋拍團歌時，可以再去遠啲地方度拍。」

Winka今次單拖去日本，有別於上年跟COLLAR整團人去拍《idc》MV，她說飲果汁時最掛住隊友。

至於今次到日本拍攝的趣事，Winka直指覺得MV中男女主角非常襯，笑言想當「月老」撮合二人：「現實世界，佢哋當然唔係情侶，但我哋全部人望住佢哋兩個，大家都覺得佢哋好登對，於是大家都好調皮想撮合佢哋！」

MV找來兩位日本年輕模特兒做主角，呈現純愛畫面。