好聲音「十」力無限演唱會完滿結束 大合唱《不再猶豫》歌迷獻花

《佳宝食品呈獻：一班好聲音「十」力無限演唱會》日前終於圓滿完成尾場演出，座無虛席，好聲音導師韋綺姍和彭嘉麗也是座上客，全個場館也滿佈歌迷的燈牌為自己的偶像打氣，而中一生十位唱將在演出當天早上便回場館綵排，期望帶給觀眾最佳和最難忘的視聽享受。

從頒獎禮趕回來的周吉佩唱完「Falling For You」後，他說：「剛才開場時我去了出席香港電台十大中文金曲頒獎典禮，對上一次以個人身份參加十大中文金曲已經係08年嘅事，當時以新人身份參加，係今日事隔16年後，很開心可以再次參予頒獎典禮，冇諗過係中年好聲音呢個比賽出咗嚟之後一路走一路走，更加係比賽一年多後可以參加一個咁大嘅盛事，而且更加好開心嘅係我得到《最佳進步獎銀獎》。」此時工作人員把吉吉剛從頒獎禮領取的獎座拿到台上給他，吉吉續說：「我今日拎埋個獎座嚟同大家分享，你哋全部都有份嘅，多謝你哋，頭先係後台大家都好興奮，因為我覺呢個獎唔單止係個人獎咁簡單，因為佢係揹住咗中年好聲音呢個名，係賦予咗好多鼓勵同肯定比我哋中年人，頭先係頒獎禮唔夠時間講感受，所以我想係呢度再講，得唔得？」台下粉絲當然一齊說可以，吉吉說：「其實呢一年我好用心去堅持同進步，雖然呢個進步獎遲咗十幾年先去攞，但我覺得呢十幾年其實冇枉過，對於我嚟講追求音樂夢想係唔會有停止嘅一日，我哋所有十個中一生連埋中二生四大天王，同埋中年好聲音一同二有冇獎嘅朋友都好，其實大家都係一樣，大家鍾意音樂就係咁純粹，我哋呢班人走埋一齊就係咁純粹，所以呢個獎係我哋中年好聲音嘅開始，我希望日後我哋每一個歌手都可以擺更加多嘅獎項，多謝大家。咁我好想係度揸住個獎唱歌，得唔得呀？」此時台下粉絲大叫你是我唯一的驕傲，而吉吉在唱這首「你是我唯一的」時眼泛淚光，貼心的粉絲即時拿紙巾到台前給他。

一眾歌手在唱結尾歌「不再猶豫」時，粉絲們即時把握最後機會拿到台前獻花給偶像，每個歌手也手持花束把整首歌唱完，也為兩晚的演唱會畫上完美句號。吉吉在慶功宴時拿著獎項說：「心情仍然非常喜出望外，剛才在頒獎禮那邊即時飛車回來演唱會，在台上拿著獎項唱歌時，當音樂响起時真的感受很大，因為唱到其中有一句《二十個春秋》時，覺得自己真的捱了十幾二十年，真的是遲來的春天，好多謝公司可以給機會我們這班中年人，我覺得這個獎項只是我們的開始，希望我們每一位歌手接著也會發光發熱。完成了兩晚演唱會是有少少失落感，不過相信我們很快又會走在一起為大家表演，希望大家會繼續支持和給我們機會，如果大家也支持我的話，我約定 大家年尾時見，屆時我會有我個人演唱會，記得支持我。」