英皇全新Band Sound廠牌發布會　樂隊SULIS、Locksmiths加盟出歌

英皇娛樂旗下全新音樂廠牌「288 Record」日前舉行launch party，商台DJ梁子擔任MC，「288」旗下兩隊樂隊「SULIS」及「Locksmiths」擔任表演嘉賓演唱多首歌曲，氣氛熱鬧。商台DJ森美及梁文禮、新城電台、香港電台及TVB亦派員現身支持。

英皇娛樂旗下全新音樂廠牌「288 Records」日前舉行launch party。

「288 Records」成立宗旨，將會抱着冒險精神，成就Band Sound在本地樂壇上的無限可能。除此之外，廠牌於去年舉行了「起勢夾 : Band Combat」樂隊比賽，以行動支持樂隊文化，抱擁音樂大同。Party當晚，288 Records正式宣佈，樂隊SULIS及Locksmiths已加盟旗下並正式推出歌曲，全新歌曲分別有SULIS 的《The Sulis Club》及 Locksmiths的《我們都是這樣沒有長大的》。

Party當晚，288 Records正式宣佈，樂隊SULIS及Locksmiths已加盟旗下並正式推出歌曲，商台DJ森美及梁文禮都現身支持。

「288」亦提到將會推出各種不同風格的樂隊，當晚表現的SULIS由四位成員組成，他們的音樂融合了日系搖滾英倫搖滾、FUNK 等多種 音樂元素，但整體上偏向英倫風。樂隊的音樂充滿了 活力和熱情，猶如歡快而又悠閒的英國酒吧。

SULIS 推出了新歌《The Sulis Club》，他們的音樂融合了日系搖滾英倫搖滾、FUNK等多種音樂元素，但整體上偏向英倫風。

而日前推出新歌的Locksmiths亦由五位成員組成，樂隊成團數年，一直希望可以透過音樂去為聽眾演繹不同的情緒與心聲，亦希望透過他們的作品，令人接觸到更多不同風格的音。樂隊一直以來都不停尋找屬於自己獨特的風格及類型，務求呈現給觀眾最好的曲風與表現。