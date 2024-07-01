Twins暌違七年內地開巡唱青春再現　舞台設計升級仲有全新特製咪

日前，「TwinsSpirit22巡迴演唱會」首場於杭州拉開序幕，近萬人於杭州奧體中心，跟蔡卓妍（阿Sa）及鐘欣潼（阿嬌）齊齊開party。

近萬人於杭州奧體中心，跟蔡卓妍（阿Sa）及鐘欣潼（阿嬌）齊齊開party。

睽違七年，Twins再次在內地開演唱會，Twins特別為這次內地巡迴演唱會訂製全新的咪於杭州首站亮相，阿Sa的粉紅色配阿嬌的粉藍色，元氣滿滿。除此之外，舞台造型也大大升級，更多details位為舞台加持。二人以型格十足的窩釘造型作開場，充滿未來感；隨後的黃白泡泡裙、藍色水鑽長裙亦溫柔清新。

睽違七年，Twins再次在內地開演唱會！

阿嬌以窩釘造型亮相，她的專屬咪是粉藍色。

Twins特別為這次內地巡迴演唱會訂製全新的咪，阿Sa的是粉紅色。

當晚Twins以《高手看招》開場，隨後便唱出《明愛暗戀補習社》、《千金》、《我們的紀念冊》、《瓶中沙》、《星光遊樂園》、《星星月亮太陽》、《戀愛大過天》及《我很想愛他》等歌曲，將聽眾情緒帶回青春時光，回憶滿滿。華麗的舞台設計和燈光效果也為這場盛大的演唱會增色不少，留給觀眾深刻的印象。當唱到《留這牆》時，歌曲展現了二人出道23年來跟粉絲經歷的點點滴滴，同時更表達了對粉絲多年陪伴的感恩和感謝，加上彩帶落下，場景令人難忘。

當晚Twins以《高手看招》開場，隨後便唱出《明愛暗戀補習社》、《千金》、《我們的紀念冊》、《瓶中沙》、《星光遊樂園》、《星星月亮太陽》、《戀愛大過天》及《我很想愛他》等歌曲。

阿嬌穿藍白水鑽裙。

阿Sa黃白泡泡裙有氣質又清新。

作為內地巡迴首站，Twins不僅深情答謝當地歌迷，同時這也是她們音樂旅程的新起點。7月6日，Twins將在山城重慶第二站。

Twins深情答謝當地歌迷。