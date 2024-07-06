TWINS世界巡迴演唱會 與Groundzero再度合作出紀念品

Twins 22週年演唱會，已經展開世界巡迴演出，杭州剛做完，今日已經飛到重慶，準備開唱，同步twins 為紀念世界巡迴演唱會，與以前衛設計聞名的時裝品牌Groundzero 再度 攜手合作打造紀念品，又靚又有twins特色，今日下午4點開網上發售，相信好快又被搶爆。

TWINS目前於重慶為今晚的巡迴演唱會作準，蔡卓妍謂這次的新紀念品，她與阿嬌都非常鐘意，Groundzero是他們識了二十多年的好朋友，已經不是第一次合作設計演唱會週邊產品，「Groundzero我地識左廿幾年有多，大家係由細玩到大的好朋友，依家各自己不同領域上面都有自己成就，諗到這一點都覺得好開心。今次啲衫同上次昧港演唱會又有唔同，上次個版形係照我哋鐘意版形設計，今次因為會去世界各地不同地方，所以Groundzero就做番大眾化少少版形，t-shirt質料上面會厚啲，挺身啲，著起都一樣靚，最得意係佢用左我啲歌詞，設計左圖案，士多啤梨蘋果橙好靚，咖啡杯都企不穩，直頭係可愛度爆標啦，啲衫依家我同阿嬌兩個都日著夜著住嚟排練，制服咁，哈哈。」

阿嬌: 「我哋覺得就算我哋係世界巡迴，咁靚，香港歌迷都要一樣可以買到先得，所以特登搞左個網站 https://www.twinsspiritofficial.com/，今日開放俾大家網上訂購。個網站成立到我哋都好開心，日後唔單止係賣嘢，重想會有好多Twins資訊係入面同大家分享，等大家可以集中搵到Twins官網，得到最新資訊咁。」

上星期Twins剛於杭州舉行了第一站世界巡迴，今晚就是重慶，阿嬌表示，「我地內地依家好似係預計有14場，唱到10 月底左右，之後11月就去美加，12月就倫敦，星馬 、澳州呀等等地方，所以接住落嚟，每個星期都唔係香港。」阿Sa:「我最期待倫敦站啦，因為第一次做倫敦，而個陣又就快聖誕，我諗住倫敦之後，就放假，係倫敦過埋聖誕先返香港呀。」

上次香港演唱會，Twins就叫歌迷扮他們過去的不同形像進場，今次阿Sa話冇特別叫，不過睇小紅書， 見到好多歌迷都原來有扮嘢入場，由其杭州見到一個小姐姐扮她們造形，非常可愛，「我都想好似係香港咁開心，可以送禮物頒獎俾佢哋，但係內地場館好多唔同規限，個個場都唔同，同埋我地繼續四面台，點知原來都離開觀眾有一個矩離，手都握唔到。依家最初幾場，單係為左制作上，可以做到同香港一樣，舞台建撘上都要改來改去，所以好難好似昧港屏玩頒獎，希望歌迷朋友，假如有心好勁裝扮，upload 上網上面，tag返我哋，等我哋可以睇到佢哋扮到幾可愛啦。留言我哋會睇㗎。」