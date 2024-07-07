DJ專訪｜以音樂療癒人生的Galantis 介紹全新專輯《Rx》

瑞典電子音樂人Galantis相隔多年再次來港，於早前在中環海濱舉行的「S2O亞洲潑水音樂節 – 香港站」演出。Galantis於2013年組成，現今由Christian Karlsson主理，另一成員Linus Eklöw則已離隊。自早期作品《Smile》開始，Galantis便擁有專屬的吉祥物「Seafox」。這隻外形像貓但面相多變的動物，經常出現於Galantis的影片、表演以及歌曲封面，成為標誌性的形象。

Seafox最初出現於Galantis在2013年的單曲《Smile》，當時Galantis形容Seafox猶如組合的第三位成員。為Galantis創作這個標誌性形象的是英國藝術家Mat Maitland。

Galantis第一首獲得國際成功的歌曲便是2014年的《Runaway (U & I)》，這首歌至今仍是Galantis最受歡的歌曲，MV在YouTube的累積觀看次數達4.3億次，亦持續有音樂人為這些10年前的作品重新混音。2016年單曲《No Money》的受歡迎程度與《Runaway (U & I)》不相上下，亦是Galantis第一首打進「Billboard Hot 100」的單曲，持續在EDM世界展現其與別不同的風格。

Galantis一共推出過3張專輯，分別是2015年的《Pharmacy》、2017年的《The Aviary》和2020年的《Church》。而在今年5月，Galantis推出第四張專輯《Rx》，但以往樂迷熟悉的Seafox封面便作出了改動，改為一位戴上銀色Seafox頭盔的女性。根據Karlsson所述，她是一位合作多年的朋友，即使現在的表達方式不同，Seafox仍然永遠代表著Galantis。是次音樂節有幸與Galantis進行獨家專訪，感謝華納香港外語音樂與S2O Hong Kong主辦方的安排和協調。

攝於與Galantis專訪當天。

波盛：相隔多年再來香港演出，這次更加是潑水音樂節，你的感受如何﹖

Galantis：對我來說是新的體驗，我認為很出色。尤其是在炎熱的氣溫下，對於長時間在音樂節的觀眾，幫助很大。

Galantis自2015年首次來港演出後，連續多年在各大香港電子音樂節例如Road To Ultra和Creamfields作表演。這次在「S2O亞洲潑水音樂節 – 香港站」Day 1的演出，是他相隔6年再次到訪。

波盛：每次你在演出播放《Runaway (U & I)》時，觀眾的反應都很熱烈。這首大熱歌曲今年踏入10年了，它對你的意義何在﹖

Galantis：這首歌推出的年份是電子舞曲非常重要的一年，我認為這首歌能把觀眾帶回那個時空，這正是音樂能做的事。我們用音樂為人們製造回憶，相信他們喜歡的不只限於歌曲本身，亦包含過去聽這首歌時所做或經歷的事，例如曾在一個美好的音樂節聽到這首歌。所以每當這些歌響起時，他們的回憶便會湧現。

波盛：說到《Runaway (U & I)》，雖然歌曲推出已久，但有沒有一些較少提及的趣聞可以分享﹖

Galantis：其中一樣趣聞是，很多我的音樂，包括《Runaway (U & I)》，都是我口袋中保存多年的碎片。例如我先有第一塊碎片，2年後出現第二塊，然後再出現第三塊，在這個時間點，已經是由三首歌合併而成的作品了。所以我經常存起這些碎片，但我永遠不會知道最後一塊何時出現，而沒有這最後一塊，歌曲就無法誕生。我的另一首歌《Peanut Butter Jelly》，它推出前在我口袋中應該逗留了10年時間，因為我無法找到願意跟我完成這首歌的音樂人，而我一直無法找到屬於這首歌的最後一塊碎片。然而這並不代表我放棄，10年後它最終成為一首大熱作品。

波盛：回顧過後，我們談談你的新專輯《Rx》。為何你會比喻這張專輯為治療你的藥物（Medication）﹖

Galantis：它絕對是一種藥物治療。我當然想享受我的每一天，但有時我需要透過製作音樂讓自己感覺好一些，我會逃離到自己的小宇宙去製作音樂直至狀態有好轉，所以音樂對我來說絕對是一種治療。我相信對很多人來說也是。而每當我在台上分享自己的音樂時，就是對自己一直在做的事情的一種肯定，可以提醒自己當初為何製作這些歌和它們包含的意義。

Galantis最新專輯《Rx》於今年5月推出，一共收錄14首作品，包括大熱作品《Heartbreak Anthem》。訪問提及以外的合作單位亦有JVKE、Neon Trees和Little Mix等。

波盛：談到專輯，我認為第一首歌尤其重要，因為它某程度上定調了專輯的方向和氣氛，就像一個開場白。為什麼會選擇《Dust》作為第一首歌﹖

Galantis：我喜歡這個問題，你說得對。我一直很喜歡與其他音樂人共同創作，這些歌曲對我很重要，透過合作我學到很多。但Galantis只佔這些歌的一半或更少的三分之一，所以在自己的專輯要表達自己的故事時，由自己創作的歌曲例如《Dust》變得尤其重要。兩種音樂我都需要，但當我在演出時觀眾為《Dust》而舉起雙手，對我的意義特別重大。它們是我花了很長時間去製作而且不可或缺的歌曲，所以我很開心你提及《Dust》。我在創作《Dust》時就像回到創作《Pharmacy》的感覺，這是《Pharmacy》的延續。

波盛：自2015年推出《Pharmacy》後，相繼有《The Aviary》和《Church》兩張專輯出現。是什麼原因讓你決定今年才以《Rx》去延續《Pharmacy》﹖

Galantis：原因是製作《The Aviary》和《Church》時還處於摸索階段，在世界各地居住並與不同人合作。直至製作這張專輯時，我感到是時候重回一切的起點，重回成立Galantis的初心，所以《Rx》是一張回到根本的專輯。

波盛：你提到希望回到成立Galantis時的初心，那時的願景是什麼﹖

Galantis：正如我當初把第一張專輯命名為《Pharmacy》，這是一種療癒，為自己提供一個私人且安全的空間，把生活、音樂或行業等煩惱事拒之門外，只想擁有完全屬於自己的事，而Galantis就是這樣的一個空間。所以《Pharmacy》就是一種治療，能夠用我的方法去做音樂，不受世界的影響，是一個只關於我的歷程。

Galantis在2015年推出首張專輯《Pharmacy》，多首知名作品例如《Runaway (U & I)》、《Peanut Butter Jelly》和《Gold Dust》皆出自這張專輯。《Pharmacy》榮登「Billboard Top Dance/Electronic Albums」第一位，讓Galantis成功打進國際流行電子音樂市場。

波盛：你在新專輯《Rx》不諱言分享自己的神經多樣性（Neurodivergence）狀況，你更稱呼歌曲《BANG BANG!》為「My Neurodivergent Anthem」。相信這不是一件容易談及的事，為何你仍然選擇這樣做﹖

Galantis：作為一位神經多樣性人士，每天也在面對很多挑戰。對我來說，從論壇、群組或網絡上聆聽其他人的故事，總能讓我感覺好一些。所以我希望能回饋他們，但我不像其他人般能在論壇或其他場合去分享，我可以做的就是音樂，用這首歌去答謝幫助過我的人，這就是我去面對的方法。

波盛：聽Galantis的音樂會有很大的反差感。縱使歌詞表達各種掙扎與難關，但在歌曲的音色、旋律上卻帶有希望。可否理解這正是Galantis的音樂想要傳遞的訊息﹖

Galantis：說得好，對我來說完全正確。首先有負面情緒是沒有問題的，但同時亦應抱持希望，相信明天一定會更好。我不會逃避這些狀態，因為這是人之常情，很多人也面對同樣事情。這正是我做音樂的原因，它容許我有不同感受，讓我與不同情緒有連繫。有時候你情緒低落，未必會想聽一些開心的音樂，可能會想聽一些反映現實的歌，但同時接受自己此刻不好的狀態，這也是一種面對的方法。

波盛：《Rx》一共收錄14首歌，其中3首都是與David Guetta合作，當中《Lighter》更有5 Seconds of Summer的參與。與他們合作的感覺如何﹖

Galantis：David Guetta是一位資深的大前輩，他是元祖級的音樂人，DJ了很長的時間，對這類音樂擁有非常豐富的知識。直至今天，每次與他對話都能有所得著，因為他很熱愛音樂。而與5 Seconds of Summer合作前，其實我對他們的認識不深，只知道他們非常受歡迎。直至與他們接觸後，發現他們同樣都對製作非常入迷，而且鑽研得十分深入。因此，與David Guetta和5 Seconds of Summer一起製作《Lighter》是一趟美好的旅程。

波盛：再次恭喜你的新專輯《Rx》正式推出。緊隨其後在6月亦發佈了新歌《Pretty Low》，可否與我們分享這次與Dillon Francis和Arden Jones的合作﹖

Galantis：這是一首對我很重要的歌曲。Dillon是我認識了超過10年的好朋友，我們一起工作和合作了很長時間，但從未有作品面世過，這是我們第一首真正推出的作品。我仍然記得10年前已在他的家一起寫歌的日子，10年後終於有成品了。而Arden Jones是其中一位我很喜歡的新晉音樂人，他擁有真材實料，展示了年輕音樂人出色的風格。我感恩能與他們合作，這首歌的歌詞對我很重要，而且充分融合我們三人的特色，是一首真正的合作歌曲。