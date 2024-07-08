香江暖流｜填詞人潘偉源獨闖樂壇　與歌手張君培一拍即合

潘偉源當了老師十幾年，一直熱衷教學。作詞人的身份，有助教學嗎？「對學生來說，這是一件好事，學生們很喜歡見到我有成就，假如我的作品成功，他們會很佩服我。」 但對於學校管理層來說，這或是一個負資產。「首先，先入為主，以為我會分心」，同時亦招人妒忌，「每次出入學校門口，家長們都圍住我討論我的歌詞，令我頗受歡迎，校長看在眼內，可能心裏酸酸的。」難道校長也喜歡作詞，所以有比較，有傷害？「不是，他擅長賭馬賭狗打麻雀。」 潘偉源還找到校長的蛛絲馬跡，「逢星期三、星期六，校長例必早走，偶爾褲袋還會出現馬經。」

張君培主唱的經典金曲《乞嗤》。

填詞人不是做幕前，家長們何以知道潘偉源正是學校的潘老師？「起初真的無人知曉，後來作品略有成績，在樂壇頒獎禮上得到獎項，我要上台領獎，這時全世界就知道教中文的潘老師，就是潘偉源。」

但兒子出世後，潘偉源毅然做了一個扭轉人生的決定，「我算是第一代家庭主夫。這的確要點勇氣，但我很重視子女的教育。我明白錢永遠賺不完，要把握時間陪伴子女。」加上太太患病，潘偉源遂放棄教席，全職照顧家庭，以積蓄過活，偶爾作詞賺點外快。

任職學校老師的潘偉源，因兼具填詞人的身份而備受關注。

老師、家庭主夫、深居簡出的潘偉源，沒有後台，默默耕耘。這個獨闖樂壇的經歷，讓他想起同樣勤懇的張君培。

張君培是唱歌老師出身，唱功紮實，帶點羅文的影子。當年不少歌手都與大台簽約，其他電視台難以找歌手唱電視劇主題曲，當時亞洲電視音樂總監關聖佑發掘了張君培。張自資出碟，期間獲得幾個機會，主唱電視劇主題曲。在錄音室裏，他對自己要求甚高，令潘偉源留下深刻印象。

潘偉源鍾愛為張君培填的《乞嗤》，歌詞講述主角躺在圓型床上，睡夢中遇到愛人，忽然覺冷，打個噴嚏，夢醒獨憔悴，仍舊寂寞。「我特意考考張君培，他為人嚴肅，很想看看他如何演繹這樣俏皮的歌詞。哈哈！」結果？當然沒有令潘偉源失望！

潘偉源以家庭為重。（照片由「甲鼎文化何均揚」提供）

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly