鋼琴演奏家張貝芝技驚四座 Joyce首次開金口與林家謙合唱

香港鋼琴演奏家、作曲家及編曲家張貝芝(Joyce Cheung)昨晚在香港大會堂音樂廳舉行Joyce Cheung 《Once in a Blue Moon 》音樂會，這個音樂會亦是《本地薑音樂節2024》的壓軸節目。

是次音樂會中，Joyce除了與一眾出色音樂家一同演出，更把全新專輯《The Études》多首歌曲重新編曲, 並邀請四位歌手好友：衛蘭、岑寧兒、雲浩影及林家謙一同演繹多首重新編曲的經典流行歌曲，Joyce全晚演出，可以用技驚四座來形容，最後觀眾都不捨離開，不停叫Encore，感動得Joyce灑下淚來。

音樂會全晚分為兩部份，前部份由Joyce聯同13位音樂家一同演釋《The Études》多首歌曲，而第二部份她則邀請了樂壇中的好朋友，衛蘭、岑寧兒、雲浩影及林家謙一同演釋重新編排的流行樂曲，當中林家謙首次選唱王菲的《冷戰》，令觀眾驚喜非常，而岑寧兒及衛蘭，雲浩影的靚聲，襯托Joyce的絕妙琴聲，也讓現場拍爛手掌，聽出耳油。

舞台上joyce表示，四位嘉賓都是她親自邀請，4位都是因為曾於音樂上的合作而成為好友：「今次呢個音樂會分咗上下兩part ，上半part 係Études，即係練習曲嘅意思，今次我係重新編曲演出。下半場，我就會同我啲嘉賓演繹好多大家耳熟能詳嘅歌曲，我同大家一樣都係咁興奮，希望各位好好享受。」

第一個出場的是雲浩影(Cloud)，Joyce形容她為靚聲女公主，不過，Cloud 就話自己於陳輝揚x女聲合唱演出中，初次見Joyce嘅時候，已經好鍾意Joyce，更指Joyce是她心目中的女神。

林家謙今次在Joyce的音樂會上，特別揀選了王菲的《冷戰》演唱，Joyce問家謙：「你需唔需要講下，點解揀呢隻歌。」家謙答：「吓，唔係我揀，係我哥哥揀。」馬上引來全場大笑。Joyce謂：「咁算啦，不如我講下我對你第一印象。應該係一個嘅音樂會上，本來你首歌係C major，你就話想變D flat major 升一度，我本身彈嘅時候係全部白鍵好開心，但就係咁全部要變黑鍵，OK fine.....但試完一輪，你話我都係要番C major 。」家謙聽後也忍不住笑道：「吓，咁煩呀？哈哈。我都唔記得呢單嘢...」又引得全場大笑。Joyce 續謂：「第二次就係你個紅館show ，你突然就話我想中間嗰個sus chord (掛留和弦）變返做個 9 音，I love these things，我係好欣賞你對音樂嘅追求，可以去到呢個位。」家謙即刻謂：「好多謝你睇到我呢一面，好多人睇咗另外一面。」之後家謙便與Joyce合唱兼四手聯彈演繹自己的歌曲《特倫斯夢遊仙境》。Joyce更第一次開金口唱歌，歌聲之好聽，觀眾都不約而同認為她日後可以兼任歌手一職。最後Joyce 聯同Cloud、家謙與Yoyo，一同與全場歌迷合作演繹重新編曲的《Old MacDonald Had a Farm》作結。

完騷全場歌迷都唔肯走不停叫Encore，Joyce再度出場encore 彈多次 《Étude No.11 Gratitude》更一度被觀眾熱情感動落淚。而音樂會後，Joyce更親切地到音樂廳外與數百歌迷見面及影相。

張貝芝(Joyce Cheung) 是香港鋼琴演奏家、作曲家及編曲家,活躍於香港爵士和流行音樂圈子, 並經 常與世界各地的聽眾分享她的音樂。

在學時期,Joyce 考獲伯克利音樂學院入學獎學金, 主修電影配樂及流行音樂創作和製作,於 2014 年以 一級榮譽成績畢業,並於 2017 年取得伯克理音樂學院現代演奏碩士學位。

Joyce 於爵士音樂界演出經驗豐富。數到近期,在 2022 年自由爵士音樂節「Joyce Cheung & the Latin Experience」,她把耳熟能詳的流行音樂旋律變成拉丁爵士音樂, 並由她的 11 人大樂團演奏。2023 年, 更獲邀請到日本東京 Blue Note,與知名歌手 Poppy Ajudha 一起演出 。