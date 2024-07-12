馮允謙寵妻天花板 《Surrender to Love》 吵架永遠先投降

「唱作王子」馮允謙Jay Fung 剛宣布今年十月再踏紅館開個人演唱會，早前推出冧爆情歌《在愛面前投降》，大受歡迎，他自己都好鍾意這歌，所以親自譜上英文歌詞成為《Surrender to Love》，早前更特別為這英文版拍攝Studio Live版，邀請蘇道哲以鋼琴和Nic Tsui以結他伴奏。

身在尖沙咀1881公館取景的Jay說：「好開心喺度拍攝《在愛面前投降》英文版《Surrender to Love》嘅cover，中文版由陳詠謙填詞，作曲有我、陳考威同埋Nick Wong（黃兆銘），編曲有Nick和監製陳考威。呢首歌係講一對情侶有拗撬嘅時候，有時嗌交嗌到忘記自己嘈緊乜，剩係記得要嘈、要拗贏。而我好願意輸俾另一半，因為我知道，喺呢一刻我輸咗，但係最終我係贏，因為我贏到你陪喺我身邊。」深情又甜蜜的歌詞意思。

雖然Jay作曲時已有這個想法，但只是隨意填了一些英文字，直到旋律遇上陳詠謙，他填上中文歌詞，完整了意思。Jay說：「陳詠謙嘅中文詞令我更確實呢首歌嘅主題，之後返屋企修改英文歌詞，由頭到尾我自己一個人寫晒。我依家很滿意，我困咗自己喺房間幾天無出街就係寫呢份歌詞。完成後第一個畀細佬睇，佢好驚喜，讚我有進步，鼓勵我繼續寫多啲詞。」不過未婚妻未聽過英文版，Jay希望連同旋律製作成歌曲才給她聽。

「我想畀佢驚喜，希望佢鍾意啦！希望佢好似我咁樣，喺我面前投降，唔好成日諗住贏我。因為一段關係，唔係在乎邊個贏邊個輸，呢首歌男、女朋友都好適合，每個人都要遷就對方，要為呢段關係承擔，有陣時唔只係講贏與輸，兩個人溝通得好更重要。」Jay會扮輸？他說：「我唔係扮，我個人好冇所謂、好chill，成日都讓佢，佢又好習慣我讓佢，我又唔係好介意，因為就好似首歌咁講：在愛面前投降！」Jay花式示範「寵妻天花板」。