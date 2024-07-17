許靖韻為著泳衣節食保身材 VIVA務求震憾觀眾眼球

由香港海洋公園水上樂園跟耀榮文化合作，於全新音樂會場地「Aqualand」舉行一年一度的「New Bomb音樂會」，早前公佈泳兒（Vincy）領軍，帶住同門師弟洪助昇（Aiden）、黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）第一擊後，緊接由Angela許靖韻聯同Arvin曾傲棐及女團VIVA及接力演出第二場「NewBomb 音樂會」。

Angela坦言享受戶外騷演出，可與樂迷更近距離按觸：「之前收到嗰三套泳衣都試過晒，暫時都Fit嘅！不過我騷前我都唔敢食太多嘢，要保持最佳身型同大家見面。 早排為咗巡迴音樂會買咗支新電結他，希望可以練多啲歌，到時同band一齊喺台上面夾嘢，畀一個熱辣辣嘅夏天大家。」

Arvin曾傲棐表示這是他今年出道後做的第一個戶外音樂會，他直言每次演出都是儲經驗值，正跟Angela及VIVA苦惱歌單安排：「因為我同VIVA都唔係好多自己歌，所以都懊惱緊cover啲乜嘢歌，不過方向都係配合番夏日主題。」Arvin又笑言可能玩跳唱，實行向VIVA挑機。他又謂：「以前我都成日街頭Busking，習慣戶外表演所以唔會怕熱，大家想聽我唱咩歌，快啲去我social media留言俾我，我盡力滿足大家。」

至於女團VIVA則務求在音樂及視覺上震撼樂迷，問到是否跟Angela一樣泳衣上陣，VIVA笑言要反其道而行，大熱天時想穿型格皮褸，「視覺上嘅震撼係講緊跳舞，因為嚟緊我哋就會推出第二首歌，我哋喺新歌MV入面嘅造型都係以型格皮褸亮相，歌曲嘅節奏同埋喺舞蹈編排上會比第一首歌強烈好多，曲風啱晒戶外show，至於衣著⋯⋯等我哋四個投票決定，希望到時俾到驚喜大家。」

「NewBomb 音樂會」

活動日期 ✧ 2024年8月17日（星期六）6:30 PM

演出歌手 ✧Angela許靖韻｜VIVA女團｜Arvin曾傲棐

活動地點 ✧ Aqualand @香港海洋公園水上樂園 （售票處側海邊空間）

活動票價 ✧ HKD 488 （全企位）

加購水上樂園票價 ✧ HKD 280 （全日）/ HKD 150 (2 PM 後入場）

票務平台 ✧ Klook

公開發售 19/7 11:00am