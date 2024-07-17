鄭秀文演唱會｜陳凱詠感動私訊鼓勵 邀小齊合唱《 浪花一朵朵》

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（16/7）在紅館舉行第四場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），好友任賢齊（小齊）、蔡卓妍（阿Sa）、導演莊文強、蔡穎恩（Evelyn）與老公攝影師譚運佳、Vian@Me&、國內歌手蘇運瑩等捧場。Sammi換上Monica Ivena 黑色水晶短裙與表演嘉賓陳凱詠（Jace）合唱《煞科》，觀眾勁High。全場高潮是encore時，Sammi即興邀請觀眾席上的小齊合唱《浪花一朵朵》，她還笑指小齊廣東話《「老花」一朵朵》，全場爆笑。

昨晚表演嘉賓Jace出場前，Sammi稱：「今晚呢位嘉賓，我自己覺得好啱口味，唱快歌又得唱慢歌又得，充滿energy嘅新晉歌手。現場觀眾未必個個都認識佢，但我覺得呢個舞台，我好希望能夠分享俾啲新歌手。舞台我就分享咗啦，至於你嘅演出能唔能夠打動到觀眾？就要靠你自己啦！」然後音樂響起《煞科》，Jace毫無怯場，跟Sammi台上又唱又跳，還加入一段rap助興，全場High爆。期間Jace興奮高呼：「好夢幻呀，我同Sammi一齊唱歌呀！」

唱完二人擁抱，Sammi說：「每一個歌手都係由新人開始，當初好多前輩歌手俾咗好多機會我上舞台，我先至可以慢慢一步一步行到今天，我都希望今次演唱會，可以同啲比較新晉嘅歌手分享。」Jace表示第一次踏上紅館舞台，說：「感覺太神奇，好正呀，咁近距離感受Sammi嘅energy。你超好地鼓勵咗我好多，因為之前一段時間唔係好容易過，但Sammi超好，私下同我講咗啲說話，令我覺得我真係要加油。」

全場掌聲。Sammi說：「長路漫漫，前面嘅路係你哋架啦，你要加油呀！」然後Jace送上一個湯壼，說：「我本身諗住自己煲湯，但考慮Sammi健康，所以裏面係我寫嘅一張湯券，等你演唱會完成之後，可以隨時兌換我煲嘅湯。」Sammi笑說：「唔怪之得個壼輕飄飄啦！」她落台換衫，Jace與帶來的舞蹈員表演自己的新歌《百妖夜行的修行》。

演唱會尾聲，全場大叫encore，Sammi穿著Ground Zero 白色小背心、Meryll Rogge 牛仔褲配搭Swarovski 高級珠寶出場演唱新歌《盲盒》後，對觀眾說：「我知你哋好需要集體回憶，鍾意比較熟悉嘅歌，大家記唔記得幾廿年前（24年前）《夏日的麼麼茶》？『麼麼茶』今日嚟咗呀，小齊！『麼麼茶』今日好風騷喎，粉紅色tee、白色框眼鏡、仲有牛仔帽。」小齊拿起咪高峰跟觀眾打招呼，全場歡呼，小齊說：「『麼麼茶』一路喺馬來西亞嘅熱浪島等Sammi返嚟，等唔到，我就嚟香港搵你！點知我一返嚟香港，個個叫我『秋哥』，因為《九龍城寨之圍城》！」Sammi興奮地說：「恭喜你，過億票房！」

小齊表示好期待再跟Sammi合作拍電影，說：「你攞獎嘅時候，我仲開心過自己攞，好感動！」Sammi說：「終於攞到啦，yeah！有夢想唔好放棄，70歲都係攞獎時，你加油，演技再進步啲呀！」然後小齊即興與Sammi唱了一段電影《夏日麼麼茶》主題曲《浪花一朵朵》，不過Sammi笑指他將「浪花」說成「老花」，廣東話有待進步，全場爆笑。

2024.07.16 第四場SongList：

朝聖

發熱發亮

我們的主題曲

禁果花

同年同月同日生

心魔

Bang Bang

小心女人

一夜成名

哭泣遊戲

上一次流淚

如何掉眼淚

煞科（Mi+陳凱詠）

百妖夜行之修行（陳凱詠）

愛是（Mi + JB）

愛是2.0 （Mi + 好青年荼毒室+ Matt Force）

罪與罰（Mi+ 24味+ JB + 好青年荼毒室+ Matt Force)

加爾各答的天使-德蘭修女

Creo En Mi

致我們的夢想

信者得愛（Mi + Kalai）

不拖不欠（百分百感覺96）

最後一次（愛你愛到殺死你97）

為何又是這樣錯（行運一條龍98）

感情線上（孤男寡女00）/終生美麗（瘦身男女01）/玻璃鞋（嫁個有錢人02）/回來我身邊（我左眼見到鬼02）/如果你有事（龍鳳鬥04）

長恨歌（長恨歌05）/do re mi（高海拔之戀12）

我這樣活了一天（流水落花23）

萬物有時

世紀末煙花（Mi+許志安）

交換溫柔

盲盒

浪花一朵朵（Mi＋任賢齊）

如果我們不再見

我們都是這樣長大的