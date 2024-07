現年37歲的加拿大饒舌天王Drake是圈中出名的風流才子,跟他傳過緋聞的有拉丁天后Jennifer Lopez、Bella Hadid等,更試過在頒獎典禮舞台上公開向Rihanna示愛。不過去年Drake就被外媒拍到前AV女星Sophie Brussaux關係親密,,更爆出兩人發生關係後,誕下兒子。

Drake被爆有私生子後透過新歌承認傳聞。(IG圖片)

有外媒爆出Drake與Sophie Brussaux誕下兒子的消息後,Drake就被饒舌歌手Pusha T在歌曲《Infrared》中嘲諷,隨即引起網民高度關注。事件發生後,Drake在收錄在新專輯《Scorpion》中的新歌《Emotionless》入面,首次承認自己有兒子,而歌詞中唱到:「I wasn't hidin' my kid from the world, I was hidin' the world from my kid.」表示自己不是刻意要隱瞞已為人父的事實,而是在保護孩子的隱私。

前AV女星Sophie Brussaux。(IG圖片)