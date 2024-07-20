胡鴻鈞羅啟豪譚輝智參予陳淑芬直播 直播中清唱惹來網民起哄

陳淑芬日前在她的自媒體頻道進行直播，並邀請了 Hubert 胡鴻鈞、Ramon 羅啟豪和譚輝智參予，即將在27日（下星期六）於澳門倫敦人綜藝館舉行之《星星相識．齊盡興 HAVING FUN TOGETHER 演唱會》。三位歌手也感到非常高興可以在這個極具紀念性的演唱會中出現，和大家一起告別《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，演唱會名單更包括了胡楓、陳豪、馬國明、譚俊彦、陳展鵬、胡定欣、林夏薇、李思捷、阮兆祥、JW 王灝兒、周吉佩、支嚳儀、顏米羔、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、洗靖峰及黃奕斌，大家都是非常唱得和玩得之人，必定會帶給觀眾一個愉快和難忘的晚上。

在直播中，Hubert、Ramon 和FC輝智也提及他們有多喜愛「哥哥」張國榮，Hubert 說他以往參加比賽時曾經唱過「哥哥」的「追」；Ramon 則說非常喜愛「哥哥」的歌，特別翻唱了「為你鍾情」放在自己的 YouTube 頻道上作為對「哥哥」的一份致敬；輝智表示喜歡「哥哥」的慢歌包括「春夏秋冬」，在今次倫敦人綜藝館的舞台上也會和一眾好聲音歌手翻唱多首「哥哥」的經典名作，和觀眾一起懷念「哥哥」。他們三人在直播中不單止和網民玩遊戲，更清唱了哥哥的名曲，陳太即時再稱讃他們是實力唱將，也同時引來了網民的起哄，紛紛留言要求他們 Encore，Hubert 笑說大家只要27號晚親臨演唱會現場，便可以欣賞到他們和一眾歌手及藝人的精彩演出。