鄭秀文演唱會｜與許志安唱《世紀末煙花》 Sammi感觸爆喊淚如雨下

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（20/7）在紅館舉行第七場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023》（Rescheduled ），好友余安安、MakerVille行政總裁魯庭暉、魏浚笙Jeffrey、江海迦AGA、翁嘉穗、鄒凱光、陳凱詠Jace等捧場。

Sammi昨晚在紅館舉行第七場演唱會。（資料圖片）

Sammi在演唱會上一口氣唱出多首經典主題曲，提到自己被疫情打敗，一直以為自己會很快康復，但一切都難以估計，最後選擇休息7個月，而今日開騷係最佳時機。而昨晚Sammi與許志安合唱《世紀末煙花》時突然感觸，淚如雨下，更多次抹掉臉上的淚，而安仔以微笑和點頭作回應。

Sammi與許志安唱《世紀末煙花》。

Sammi超感觸，淚如雨下。

Sammi與許志安唱《世紀末煙花》。

另外，昨晚Sammi邀請了COLLAR擔任嘉賓，Sammi表示：「多謝COLLAR為今晚添上一股青春原動力！今次我請嘅嘉賓都比較特別，乜嘢範疇都有，有新晉嘅，亦有大家比較熟悉嘅。COLLAR，你哋覺得自己係新人定係咩呢？」Marf說：「永遠都係新人！」Sammi說：「講得啱喎，其實活到老真係學到老，我都要保持做新人嘅心態去學習，尤其是喺呢個圈，不進則退，如果唔係我點可以依家仲開到演唱會呀？希望你哋有更好發展，今日我交個舞台畀你哋，贏唔贏到觀眾掌聲就靠你哋啦！」

仲有COLLAR做嘉賓。

Sammi好欣賞COLLAR。

Sammi準備離場之際，COLLAR叫住她，表示要送上一份禮物，是一個由好多包薯片砌成的大背囊，Sammi「嘩」了幾聲和哈哈大笑，立即孭上身，大叫「好正」！又興奮跳跳紥唱了幾句《IQ博士》才離場，然後COLLAR表演《idc》，觀眾反應熱烈。