輕談淺唱不夜天｜COMMON PEOPLE LIKE YOU

來自泰國清邁的英式搖滾樂團——COMMON PEOPLE LIKE YOU ,團隊的音樂創作主旨:「我們相信我們都是一樣的,沒有特權,沒有精英,也從無例外。」這讓我想起組合老王樂隊的一首作品《我還年輕我還年輕》,那是如此完美的無產階級大同世界,有音樂、有快樂、有青春、有自由,是久違了的豪邁瀟灑空氣!闊別七年,今年2024盛夏,跨界別音樂製作單位「班門弄斧Band Men No Fool」為香港樂迷從泰國帶來這一隊英式搖滾樂團——COMMON PEOPLE LIKE YOU。

第一次聽到COMMON PEOPLE LIKE YOU是2022年大碟《For the Greatest Good》中的作品《World-shape Box》,創作靈感來自COVID-19封鎖期間的生活體驗。當時的生活充滿了孤獨、壓力和憤怒,但卻無能為力。鼓手Arm總結了封鎖期間生活的本質,他想念他的家人,思考外面的世界比之前的封鎖還要嚴重。生活在一個狹小的世界裡,在家工作只會帶來孤獨、無聊和壓力。曲風帶有garage rock和post punk旋律,就像有人在你耳邊溫馨細語、細細呢喃的小情歌。直到作品的節奏偷偷引導聽眾點頭,才發覺被創作中的一個小搖擺步驟擺弄了,原來作品訴說的是一個平行時空的世界,警醒世人閉上眼睛和耳朵的時代已經結束了。喜歡他們的絕對享受給他們戲弄,這也是組合的創作強項!

COMMON PEOPLE LIKE YOU在2019年因為作品《Rainbow Party》而決定成團,該作品展示了各成員的天賦,富有感染力的旋律在很長一段時間內都在腦海中縈繞不去。有人說樂隊中的結他手和主音Ti不會寫泰文詞,是用英文思考來填詞,所以很多作品都跟Sunset Rollercoaster感覺相似。

我則有點摸不着頭腦,Sunset Rollercoaster最初的基底是爵士藍調佐以1960年代的garage rock,日後漸次加入許多city pop元素。而COMMON PEOPLE LIKE YOU四位團員自年輕時受到90至00年代英式搖滾的養育,決定傳承英搖。主要曲風為2000年代的garage rock、post punk,極其量可能與garage rock元素相近。一隊帶有西洋流行風的東方樂團,輕鬆親民;今期主角則在作品中表達社會命題,所以從創作命題來說是可算是南轅北轍。

團員們創作力豐富,但行事低調貼地,筆者想要尋找資料也不易,可能這正是他們吸收創作養分的方法。他們目前各自都有正職工作,比如開餐廳、裝修、賣衣服、文案寫手等。玩音樂是夢想,組合算是正職外的興趣?聽他們的歌除了音樂﹐還有一份莫名的使命感,莫非他們就是音樂上的羅賓漢?

年青的共鳴 年老的心虛唱着

「像這樣的普通人,我們相信大家都是一樣的,沒有特權,沒有精英,沒有例外。」簡單直接,這便是結他手兼主唱Ti、Bass手Tae、結他手Ran及鼓手Arm組成COMMON PEOPLE LIKE YOU貫徹始終的原創理念。作品內容養分大多來自社會不同層面發生的大城小事或小城大事。組合來自泰國清邁,於2020年成團,四位團員自年輕時受到90至00年代英式搖滾的養育,在現世百花齊放的音樂世代中忠於自己,一心獨往把英搖承傳。

成軍兩年後於2022年發行了首張EP,同年更獲得台灣和日本的音樂節青睞,成功在亞洲圈了不少樂迷。於泰國最大的音樂節Big Mountain Music Festival上為觀眾帶來了令人難忘的表演,除此以外還活躍於曼谷著名的表演場所The Brickhouse和The North Gate Jazz Co-op等。他們以歡快的搖滾曲調和富有感染力的舞台形象,鞏固了觀眾心中的地位,把他們視為必看的現場表演。2023年至今推出多首單曲,在2023年Spotify的年度點擊率節節攀升。

今年夏天,樂隊將會再下一城迎來首張大碟,並於2024年8月8日在香港的Livehouse首次舉辦專場演出。這些音樂聲音中,年輕的你或許會找到共鳴,年老的你也可能會心虛地唱着,又可能心痛地聽着……

