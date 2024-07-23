王菲於會舊友被傳媒誤報即將開騷　經理人發聲明：必追咎到底

樂壇天后王菲多年鮮有公開露面，日前有傳媒報道王菲被發現低調現身台北。其實王菲當時只是陪女兒放假到台灣遊玩，而探舊朋友被傳媒拍到的照片，就被指與舊友邱瓈寬相聚是已經定實要開騷。經過傳媒報道後，網絡隨即瘋傳王菲即將於11月舉行演唱會的虛假消息。

對此， 王菲經理人陳家瑛昨日發表聲明特此回應事件，聲明如下：

「致王菲的歌迷朋友 :

最近關於王菲已落實今年開演唱會的傳聞 屬於不實消息 王菲暫時並無計劃舉行任何形式的演唱會。請大家保護自己的權益 以免受騙。

本公司Katie Chan Productions Company Limited、將保留法律追咎權利，再有人胡亂報導或因假消息影響導致他人受騙，必追咎到底。

特此聲明」

王菲經理人 陳家瑛表示，意想不到假新聞竟會有人相信，消息傳出後，各方不論是商業合上作的洽談單位，或是歌迷、朋友，都有緊張致電詢問，這是否實情，更有朋友指黃牛已經在售票，簡直非常離譜，「我們多謝大家對王菲的關愛，但王菲暫並無任何計劃要舉行演唱會！我重申但凡有人假作主辦方聲稱，主辦王菲演唱會，請勿相信。而歌迷朋友，亦敬請留言，如有人表示可以代購王菲演唱會門票，都是騙子，千萬別中計。」