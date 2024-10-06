專訪｜告五人望香港騷陳奕迅做嘉賓　犬青指雲安舞台求婚：會拒絕

台灣人氣樂隊告五人即將在2024年12月21日於亞洲博覽館舉行首次香港個唱《宇宙的有趣世界巡迴演唱會》，日前三位成員蔡欣倫(犬青) 、潘雲安(雲安) 和林哲謙(謙哥) 來港接受《香港01》訪問率先透露香港站演唱會精彩的環節。告五人受訪時隨即展示廣東話的能力：「我哋係告五人，好開心，咩事呀靚仔！」

台灣樂隊告五人接受《香港01》訪問率先透露香港站演唱會精彩的環節。（梁碧玲攝）

告五人難忘參加《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》

對上一次告五人來港已經相隔一年時間，當時他們是獲邀參加《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》。雲安憶述當天參加頒獎典禮在後台享受香港的美食，並表示：「荷葉飯真係好好食。」犬青則說：「當天下午還下了超級大的雷雨，冇影響心情，因為喺室內場地舉行。」告五人異口同聲表示在後台享受一眾香港歌手在台上唱粵語歌。

告五人對上一次來港是參加《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》。（影片截圖）

雲安憶述當天參加《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》在後台食荷葉飯。（梁碧玲攝）

雲安自爆興奮遊油麻地果欄

談及這一次來港宣傳，最想做的事情，犬青笑言：「食好食嘅美食，飲凍奶茶。」雲安順勢宣傳：「今年12月21號在亞洲博覽館舉行《宇宙的有趣》最終場嘅香港演唱會。」至於最想去的香港地方，雲安分享：「在宣傳前一天去了油麻地果欄去買哈密瓜，同埋好多水果。我哋有一首歌叫《帶我去找夜生活》，買水果嗰一日已經好夜，已經係夜晚九點幾，我哋嚟講已經好夜，我哋平時11點就會瞓覺！仲有我哋好鍾意維多利亞嘅美景，所以我哋都有去散步。」三位成員也是台灣的宜蘭人，他們異口同聲介紹當地的美食：「宜蘭人早餐通常食乾麵條，仲有麻醬麵推介，同埋雲吞湯都好出名。牛舌餅都係好好食嘅美食，有分好多口味。」

犬青在最想做的事情飲凍奶茶。（梁碧玲攝）

犬青透露為巡迴上肢體語言課程

被問到演唱會的概念，雲安分享《宇宙的有趣》演唱會其實由台北小巨蛋開始是我們第一個體育館的演唱會，主要講述九大行星與人與人之間的連結。至於演唱會歌單，他們透露會唱《愛人錯過》，並表示：「啲歌迷講過唔唱呢首歌就一定唔得！」講到是否有跳舞環節，雲安笑言自己一直有留意其他歌手在紅館開演唱會，認為邊唱跳是特色之一。犬青透露有刻意為了這次巡迴演唱會去上肢體語言課程，並表示：「希望這次可以在台上表演得很好，今次有延伸台，又有好近嘅攝影機，我哋諗可以多做啲乜嘢表演。」

至於演唱會歌單，告五人透露會唱《愛人錯過》。（梁碧玲攝）

雲安回應網上流傳中學唱陳奕迅《愛情轉移》影片

至於會否考慮唱廣東歌，犬青指告五人已經有唱廣東歌概念，不過還沒有定案。雲安說：「其實有啲難學廣東話，驚講錯會好似鬧人。」告五人隨即展示廣東話的能力：「我哋係告五人，好開心，咩事呀靚仔！」他們指最喜歡的香港歌手包括有：「梅艷芳、張國榮、林憶蓮和陳奕迅等。」至於最愛的香港電影演員就是周星馳。講到雲安在高中時期曾經演唱陳奕迅作品《愛情轉移》，影片至今一直在網上流傳，他直言：「睇到網民嘅留言就會越嚟越尷尬，自己睇到自己嘅表現就覺得好真實，因為係我嘅音樂老師影嘅。」提到演唱會嘉賓，告五人異口同聲表示希望邀請陳奕迅。

雲安在中學曾經唱陳奕迅《愛情轉移》，他直言睇到網民嘅留言會尷尬。（梁碧玲攝）

雲安中學唱陳奕迅《愛情轉移》影片。（影片截圖）

犬青拒絕雲安舞台求婚

至於若果夢想成真邀請到陳奕迅擔任嘉賓，會否考慮在他的見證底下求婚，雲安直言求婚比較上屬於我和犬青的事情，犬青續說：「求婚若果係眾目睽睽，我一定會拒絕。因為我哋成員仲有謙哥，所以唔可以將演唱會浪費喺我哋兩個身上。」告五人有望除了在香港舉行演唱會之外，還可以來港出席各大的頒獎典禮。雲安指若果推出新專輯，一定會要求公司為我們爭取來港參加頒獎典禮，並笑言：「可能我哋之前都有報名，但係冇入圍，哈哈！」

犬青講明雲安舞台求婚，就一定會拒絕。（梁碧玲攝）