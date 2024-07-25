古巨基獲好友汪蘇瀧邀請任幫唱嘉賓　相隔十年後再上《歌手》

湖南衛視首次以全直播形式進行的《歌手2024》，開播以來收視與話題皆一時無兩，明晚（26日）進入總決賽之夜。節目中天花板級實力派歌手雲集，除了華語樂壇唱將外，當中更有來自美國歌手Chanté Moore和加拿大歌手Faouzia Ouihya。

湖南衛視首次以全直播形式進行的《歌手2024》，播映以來收視與話題皆一時無兩。（資料照片）

古巨基獲好友汪蘇瀧邀請任幫唱嘉賓

總決賽的七位歌手將並非只有單打獨鬥，其中「幫唱」環節，歌手邀請嘉賓以合唱比併。節目組日前公佈總決賽幫唱環節嘉賓，集合樂壇多位最具Live實力之歌手，極具份量。其中歌手汪蘇瀧便專誠請來十年前曾參加《我是歌手》第三季的好友古巨基作為幫唱嘉賓。節目監製洪嘯曾在節目發佈會上感慨說，經過有實力、有膽量、有檔期等三個條件的篩選，他說：「能來到今年《歌手》舞台的實力歌手就寥寥無幾」。

汪蘇瀧專誠請來十年前曾參加《我是歌手》第三季的好友古巨基作為幫唱嘉賓。（資料照片）

古巨基與汪蘇瀧結緣於《聲生不息》

古巨基與汪蘇瀧結緣於《聲生不息》，舞台上合作的《我們的明天》，跟宋亞軒三人合唱的《青春》給大家留下了難忘的舞台，這次再度同台，不少歌迷大叫期待。為表誠意，昨晚（24日）汪蘇瀧特意到酒店迎接基仔去做綵排，又預備了印有「基哥歸來 通通閃開」的創意海報，十分有心思。網上片段可見，基仔一上車看見拿著海報的汪蘇瀧便立即忍不住嘩了一聲。

古巨基與汪蘇瀧之前結緣於《聲生不息》。（資料照片）

古巨基相隔十年後再上《歌手》。（資料照片）