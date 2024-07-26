陳卓賢演唱會尾場｜化身水手造型三度Encore　自彈自唱完美落幕

陳卓賢（lan）一連7場的「IAN CHANSOLOCONCERT 2024」昨晚（25日）於亞洲博覽館館舉行尾場，Ian獲圈中好友現身撐場，當中包括有：「小薯茄」成員之一的麗英、 MIRROR成員江𤒹生（AK）和邱傲然（Tiger）、樊沛珈、沈殷怡和岑樂怡。Ian在演唱會中唱出一連串經典歌曲《搞不懂》、 《Distance)、《Got U》、《擁抱後的歌》、《鯨落》、《再見寧靜海》等。

Ian 演唱會尾場唱出一連串經典歌曲《搞不懂》、 《 Distance)、《Got U》、《擁抱後的歌》等。（陳順禎攝）

Ian 演唱會尾場再Show手臂。（陳順禎攝）

Ian 演唱會尾場再Show手臂。（陳順禎攝）

在演唱會的最後環節，Ian演唱完《沒有你，我甚麼都不是》時，他指向Hellosss（Ian粉絲名）說：「整啲手幅咁靚，又想整喊我。」他望向眾歌迷舉起的手幅讀出：「謝謝你的堅持 ，讓你成為我們。你哋咁sweet。」他笑言今晚是尾場，歌迷則大嗌「明天唔使返工」，他回應歌迷：「點解你哋日日都唔使返工？你哋有冇車返屋企㗎？你哋全部都揸車，揸旅遊巴啊！」

Ian唱完演唱會原定歌單的最後一首歌曲《正式開始》。（陳順禎攝）

Ian聽到一眾歌迷的尖叫聲，並表示：「就唱《留一天與你喘息》（改編版）。」（陳順禎攝）

Ian三度Encore。（陳順禎攝）

Ian唱完演唱會原定歌單的最後一首歌曲《正式開始》後，他又換上水手（船長）造型打扮示人：「你哋真係唔使返屋企？」他要求Hellosss從歌曲《以孤獨命名》、《背伴》和《留一天與你喘息》（改編版）挑選一首作為Encore歌曲，最後Ian聽到一眾歌迷的尖叫聲，並表示：「就唱《留一天與你喘息》（改編版）。」之後Ian又被現場的Hellosss們歡呼感動，隨後在第二度Encore環節唱出《背伴》，原本是次演唱會尾場以十一點正式完結，他下台後又再次在另一邊的舞台再次登場，兼且在舞台上自彈自唱《Desperado》，最終演唱會在十一點零五分完美落幕。

Ian樹熊裝好得意啊。（陳順禎攝）

Ian樹熊裝好得意啊。（陳順禎攝）

Ian 化身水手造型三度Encore冧歌迷。（陳順禎攝）