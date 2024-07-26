馮允謙10月再踏紅館 音樂人生比喻電影配樂開展新里程碑

「唱作王子」馮允謙Jay有好消息宣布，他將於今年十月九至十一日，於紅磡香港體育館舉行第二次個人演唱會「AXA安盛呈獻：the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024」，三年內舉行三次個人演唱會，Jay表示非常感恩，透露今次紅館個唱是歷來最多樂手，甚至是去年紅館個唱的兩倍人數。除了唱大量冧爆金曲，還有從未曝光的新歌，讓入場Fans率先欣賞。而大家非常關心跳舞和身材，Jay大賣關子，總之答應Fans一定有驚喜！門票HK$1080、HK$680和HK$400，七月三十日（星期二）起恒生信用卡優先購票，去年演唱會一票難求，今年將再掀撲飛熱潮！

回想過去每個個人演唱會，Jay都有很多難忘又美好的回憶，他說：「我真係好幸福，連續三年都可以每年開騷，前年喺九展StarHall舉行我第一次個人演唱會，舞台設計成『J』字，係我好想擁有，代表Jay嘅舞台。」奮鬥十一年終於擁有首次個人演唱會，可惜Jay嫲嫲騷前去世未能親身欣賞乖孫表演，Jay寫了一首《給缺席的人唱首歌》紀念她，台上由弦樂手伴奏演唱，情感真摯，不少觀眾都被感動落淚。

至去年首次紅館個唱「JAYPOP LIVE@ COLISEUM 馮允謙演唱會2023」Jay說：「第一次踏上紅館舞台，好多唔同單位合作，包括Promist and Michael，非常震撼，我一直都好想同Promist 呢個合唱團合作，好鍾意呢種澎湃嘅感覺。上次仲搵咗林明禎做我每一晚嘅表演嘉賓。」他預告今年十月第二次紅館演唱會將更精彩，他肉緊地說：「今次由Randy做Band Leader，而且我哋嘅Band係double咗個size（雙倍樂手），音樂上有好多嘢玩，非常豐富。今年我會出唱片，有啲新歌將會喺今次紅館演唱會第一次唱，所以我非常期待。」

據悉，今次演唱會名字「the SOUNDTRACK of my LIFE」由Jay親自創作，他說：「因為回望返係一個milestone（里程碑），人生就好似一套很長嘅電影，電影就一定會有配樂，我有時寫歌會諗到一啲片段觸動到我，勾起啲回憶，我會用呢啲片段去寫成旋律。今次演唱會有好多作品都係我寫，好想同大家分享我嘅音樂世界。」Jay表示每首歌都是他的Baby，他都好喜愛，每首都很好聽，所以設計歌單都很傷腦筋。「今次入場一定有好歌，因為我會全力100%唱，大家要做定熱身同我大合唱。（會否除衫騷肌？）我唔知自己會唔會除，但係我一定會努力操fit手臂，跳舞一定會但未定跳幾多。」Jay承諾由內到外都會全力以赴。

今次演唱會海報由星級創意大師朱祖兒擔任設計總監，夥拍著名攝影師Sam Wong親自為海報拍攝操刀，展現不同面向的Jay。拍攝當日，Jay換了五個造型，其中一件裇衫兩邊袖口設有拉鍊，他拉上後雙手藏在衫內動彈不得，他搞鬼地扮作向工作人員求救，非常鬼馬。

演唱會詳情

AXA安盛呈獻：the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024

日期：2024年 10月9至11日

時間：8：15 PM

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1080 / $680 / $400

主辦機構：寰亞娛樂 / 東亞娛樂

冠名贊助：AXA安盛

恒生信用卡優先購票

優先購票日期：2024年7月30日（上午10時）至8月1日（晚上11時59分）

優先購票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式

恒生信用卡客戶必須先登記成為HotdogTIX會員，方可享優先購票。

注意事項：主辦機構呼籲市民應循正式途徑購票，以免受騙及招致損失。有關票務詳情，請參閱購票網站之條款及細則說明。