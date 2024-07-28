鄭秀文演唱會｜剖白抑鬱　藉江旻憓及陪跑9次奪影后經歷鼓勵追夢

天后鄭秀文（Sammi）紅館演唱會《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023》（Rescheduled）尾場今晚（28日）舉行，Jeffrey、24味、好青年荼毒室、JB、Matt Force等兩組嘉賓出場後，Sammi唱出《Creo En Mi》、《致我們的夢想》，此時Jeffrey竟再度登場合唱，更大展舞技，與Kalai唱《信者得愛》時，Sammi走近四面觀眾，掀起全晚高潮！

Sammi與一眾Rapper唱出《愛是⋯》系列歌曲。（葉志明攝）

Sammi與一眾Rapper唱出《愛是⋯》系列歌曲。（葉志明攝）

Matt Force與好青年荼毒室等擔任嘉賓。（葉志明攝）

當播完Sammi過往的電影片段以及去年獲得金像影后時的得獎感受後，她接連唱出多首自己主演過的電影歌曲，唱第一首《不拖不欠》已經眼濕濕，之後Sammi剖白內心感受，並恭喜剛奪得奥運金牌的江旻憓。她表示：「頭先一個短短嘅video記載咗我電影之路嘅歷程，喺舊年終於，提名9次之後攞咗人生第一個金像獎最佳女主角！相當之相當之感觸，亦都相當之開心，呢個遲來的春天。」

《信者得愛》令全場觀眾High爆！（葉志明攝）

Sammi好有型！（葉志明攝）

Sammi與Kalai相擁。（葉志明攝）

Sammi續說：「曾經有一個朋友問過我，覺唔覺得人愈大愈難攞到成功，我當時答佢，每一個年紀要攞到成功其實都唔容易，成功唔分年紀，唔係年輕啲就容易啲成功，年老啲就難攞到成功。我今日睇新聞見到江旻憓攞到獎嘅時候，我都覺得好感人，睇到佢經歷咗咁多咁多挫折，攞到生命裏最高光嘅一個獎！原來人生裏面經歷過磨難或者挫折，攞到呢個獎嘅時候係份外甘甜，我諗大家同我一樣都會恭喜佢，經歷咗咁大嘅挫折，呢個比賽真係好精彩。好似我自己電影呢場賽事，最大體會係無論你陪跑又好，得時或者不得時都好，永遠都要好好謹守自己，唔好咁容易放棄，陪跑都有陪跑嘅精神！我做咗9次陪跑，每次都做足陪跑要做嘅嘢，最終第10次終於到我！如果你心入面仲有一個火苗，有一個夢想，永遠唔好覺得好遲，覺得我好老，年過半百，4、50歲唔應該有夢想，唔值得有夢想，我就係最好嘅人辦！我由10幾歲提名到50歲，終於攞到呢個獎，我係咪最好嘅見證？追求夢想永遠唔會遲，唔好咁輕易放棄！」非常感人。

Sammi藉江旻憓跨過挫折，奪得奧運金牌的經歷，鼓勵大家追夢！（葉志明攝）

唱《長恨歌》電影同名主題曲前，Sammi重提當年抑鬱症的經歷，指當年對拍此片轉型寄予厚望，成果卻未如理想。她說：「裏面我飾演一個上海女士，要講上海話，確實係好大挑戰，我對呢套電影有相當大期望，希望憑住呢套電影令人對我演出刮目相看，覺得我有一個大突破，期望票房大收。誰知最終出嚟，票房好差，我嘅演出亦劣評如潮。因為呢套電影，我自己承受唔到呢個挫敗，於是我將自己收埋咗，有兩年患上咗抑鬱症，呢兩年確係我人生好黑暗好黑暗，完全睇唔見光嘅生命歷程，好似埋咗喺黑洞裏面，我當時將呢個挫敗睇到好大，放到好大，但係當我跳返出嚟，但當我回望嘅時候，我覺得人生就好似一個Wide shot，慢慢個鏡頭拉wide，睇返人生歷程就發覺，呢個只係人生歷程好小嘅一步，點解當時睇到咁重，覺得當時好似絕望咁？呢個係好大一個體會，你人生經歷緊乜嘢都好，有時要嘗試將自己拉wide，跳返出嚟用更廣嘅角度睇返落去，人生走嘅每一步只係其中一步。只要我哋相信，就能夠喺呢啲絕望或者黑洞走返出嚟，兩年抑鬱症讓我體驗到抑鬱症病人感覺係點，希望藉住呢個演唱會，鼓勵台下有朋友正值情緒有問題或者好困擾，或者有抑鬱症嘅話，我希望我呢個活見證可以畀一啲希望你，讓你知道，可以好得返！」