鄭秀文演唱會｜談婚後轉變學識買餸不再離地　與許志安合唱後爆喊

天后鄭秀文（Sammi）紅館演唱會《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023》（Rescheduled）尾場今晚（28日）舉行，老公許志安一如以往擔任嘉賓，以鋼琴伴奏並合唱《世紀末煙花》，起歌前Sammi說：「學懂『珍惜』兩個字就足夠。」

許志安13場以來都擔任老婆鄭秀文演唱會嘉賓，鋼琴伴奏兼合唱《世紀末煙花》。（葉志明攝）

許志安向Sammi做出鼓勵手勢，好Sweet！（葉志明攝）

二人合唱期間雖然站得很遠，但全程深情對望，眼神流露愛意，唱完後許志安就馬上落台。其實前段演出期間，Sammi談及自己在《流水落花》挑戰母親角色時，也提到自己在婚後的改變，有感而發說：「走進婚姻嘅殿堂，喺婚姻世界成長咗好多，婚姻令我更加着地，唔似以前咁離地，我會開始學煮餸，會去街市買餸，個人活得更加踏實，更加成長。整個婚姻歷程裡面都係一個學習同成長，喺度除咗多謝《流水落花》，亦都好多謝自己呢份成長，同埋呢13場，我睇到坐喺度嘅觀眾真係比起幾年前嘅年紀真係⋯⋯咳咳咳。」

Sammi全程與老公甜笑對望。（葉志明攝）

Sammi唱完《世紀末煙花》唱《交換溫柔》時爆喊。（葉志明攝）

Sammi與老公在其他場次合唱《世紀末煙花》時試過淚如雨下，雖然今晚冇喊，但到下一首歌《交換溫柔》時她很快便決堤爆喊，一度喊到唱不下去，不過她表示這是感動的眼淚，而非傷心。

Sammi表示自己是感動而非傷心。（葉志明攝）

Sammi坦言婚後自己變得不再離地，學識買餸。（葉志明攝）

到Encore及握手環節，氣氛馬上變得非常歡樂，觀眾猛向Sammi送上零食，她興奮說：「可以食薯片喇！好開心呀！」還表示想即場拆開食，她收到其中一個薯片砌成的「流星鎚」時，更笑言：「嘩！呢個勁呀！勁過奥運嗰個（聖火）！」當唱完《如果我們不再見》、《千年如一日》及《我們都是這樣長大的》下台，再換衫上台Encore獻唱《捨不得你》後，Sammi說了句：「我收工喇！拜拜！」便降到台底。

握手環節，大批觀眾送上零食，Sammi尤其喜歡這個「薯片流星鎚」。（葉志明攝）

Sammi心情大靚。（葉志明攝）

由於紅館已開燈，正當大家以為演唱會要結束，Sammi還是難抵歌迷熱情，從台的另一邊走出來三度Encore，笑稱：「大佬呀，瀨尿都要行返出嚟！」雖然說自己已冇再準備其他歌，稱：「冇練過，好驚呀，唱得差唔好喺度講！」、「冇歌喇！」但還是唱出了《唯獨你是不可取替》及《衝動點唱》，最終演唱會在11時46分圓滿落幕。

Sammi二度Encore唱出《捨不得你》。（葉志明攝）