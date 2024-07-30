AK為個唱超大壓力搞到自閉　感性剖白 ：多謝身邊朋友體諒同照顧

AK個唱第二組嘉賓RubberBand ，他指早在美國時早已邀請對方，雖然對方一口答應，但又怕「順口」，所以今日能與RB同台整件事十分夢幻。6號又指AK綵排時，因為整親手所以擔心彈唔到，但他大讚AK演出精彩，又叫他不用有壓力。AK表示與RB甚有緣份，除了RB同事是當年在韓國照顧他的女生外，自己又與6號是同一個唱歌老師。

RubberBand任嘉賓，更揭AK有傷在身，二人合唱《未來見》。（葉志明攝）

RubberBand任嘉賓，更揭AK有傷在身，二人合唱《未來見》。（葉志明攝）

第三位嘉賓是馮允謙，人到禮到，除準備車厘茄做禮物之外，又大讚AK超弗，更忍唔住摸佢腹肌，又話自己10月開騷都想keep 到咁弗。

馮允謙羨慕AK超弗腹肌，仲逐格逐格數。（葉志明攝）

馮允謙羨慕AK超弗腹肌，仲逐格逐格數。（葉志明攝）

AK在個唱不時大騷舞技，他特意挑選了BTS Jung Kook嘅《Standing Next to You》大展柔情，但講驚喜一定係金曲之最《對你愛不完》，AK解釋小時候深深被MJ舞蹈所吸引，但並不理解他是如何倒著行，直到郭富城嘅出現，他又指以前有Aaron Kwok，如今有AK 。

AK跳《對你愛不完》。（葉志明攝）

AK跳《對你愛不完》。（葉志明攝）

AK跳《對你愛不完》。（葉志明攝）

個唱尾聲，AK感性剖白，表示開騷前不時質疑自己。「入行呢5年，由比賽到MIRROR、由MIRROR演唱會到個人演唱會，好衷心感謝大家呢5年一直陪伴。我知道我唔係一個好識得同你哋互動嘅一個偶像。呢5年我學到好多嘢、得到好多嘢，同時失去好多嘢。喺呢段時間，我唔係好識自己嘅情緒，唔識點去面對呢個世界，唔識同呢個世界溝通，開始封閉、收埋自己，我想同身邊最 close 親人、朋友講聲對唔住，因為我呢段時間俾咗好多壓力佢哋，好感謝你哋同我身邊最 close 嘅朋友呢段時間嘅體諒、照顧。」AK不時深呼吸，最終未有落淚。

個唱尾聲，AK感性剖白。（葉志明攝）

個唱尾聲，AK感性剖白。（葉志明攝）