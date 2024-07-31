周慧敏相隔七年再開演唱會 8月31日澳開倫敦人開騷

相隔七年沒開演唱會，周慧敏最近宣佈，將於8月31日到澳門倫敦人舉行〈地老天荒愛一場〉巡迴演唱會首站，演唱會門票將於8月2日 15:00 優先訂票，不少歌迷已經急不及待等著開售想撲飛。

等足七年真係等到天荒地老，終於周慧敏話開騷，歌迷當然係驚喜萬分！早前Vivian就為演唱會海報拍攝宣傳照，更於個人社交網站上透露，會有一個升級2.0 版的全新Rundown和舞台服裝，公開收集粉絲跟她的合照，希望可以安排於演唱會的屏幕上出現，分享這些年來大家跟她一起成長的過程，讓歌迷們即湧躍回應，令Vivian十分開心。

Vivian直言人生之中，佔去她大部份回憶的，除了家人，貓貓，好朋友，就是支持者了。每一個支持過她的人，都有份成就今天的自己，所以在還有能力和心力時，都希望能為愛她的朋友好好表演，回報他們的愛，「希望今次演唱會，除了以歌會友之外，我跟觀眾可以好似好朋友咁，來一次深情告白。」

擁有玉女掌門人兼凍齡女神的稱號的她，海報照狀態是超級驚人，無論身形或外貌都狀態大勇，Vivian坦言，自己仍是對身形未到最滿意，「手腳ok, 中央麻麻地，起碼條腰要瘦2吋，穿舞台服會好看一啲，不過我估到演出個日就會最fit㗎啦，因為我一忙就唔記得要食嘢，唔識餓㗎，每次開show都係咁，係咪好奇怪？今次更加係我嘅大挑戰，從來未試過得一個半月時間比我籌備一個演唱會，喺咁短時間處理咁多嘢，破晒我嘅紀錄，不過我唔想錯過每個可以令支持者開心的機會，所以當我經理人古巨基太太告訴我8月31號巡演開鑼，我愕然左一下，都開心地答應了，因為我心裏面滿有平安，相信團隊嘅看顧。我點都係個緊張大師，所以平時一直keep住定時去聲樂老師度練習，今次雖急，但心都定好多。製作上好多前期密集工作有時都搞到腎上腺素上升，好似為左搵新舞台衫，我同經理人透過一個網站訂購左一批來自不同品牌的高級訂製服，有d明明話四星期內會到，點知依家買左之後，網站通知話會八個星期甚至十二個星期先有，我地就開始心裏亮起警號，笑住話係咪騙案呀？D朋友話駛唔駛報東張？希望佢地只係少少延誤，唔好遲得太離譜甚至唔到啦，我哋因為咁，都做緊兩手準備啦，唔怕一萬最怕萬一。至於訂左幾多錢衫？唔好講啦，佢地真係送唔到嚟，搞到真係報東張個陣先講啦。哈哈。」

Vivian表示，近日已經開始為演唱會排舞，不停開會研究個唱內容，壓力是有但係感恩地每次返屋企，三隻貓都令她覺得治癒及放鬆，「見到佢哋，我同Joe都即刻就冧冧豬。」見Vivian係IG同貓貓 床上對話，一講會離家幾日，隻貓好似嬲左佢十分可愛搞笑，vivian笑住話，「係呀，個隻叫「豬皮」。其實三隻貓都好愛爸爸媽媽，不過豬皮明顯特別愛媽媽，好似眼中只有媽媽咁，我唔出街佢就最開心，Joe話我出trip嘅時候豬皮就冇晒心機，少咗叫少咗活動，反而其他兩個貓細佬就如常，細佬們有爸爸就可以。豬皮好多時候都等我返屋企先去便便，因為佢大肚腩自己清潔唔到，鍾意我幫佢清潔和極速清理砂盤嘅大小便。我唔喺屋企，佢連便便都會少啲，唉，陰公豬。所以我為左我啲貓開心，都好少出門去旅行，免得小朋友太掛住媽媽。我依家已經開始同豬皮，B B和Mike仔三個講定，媽媽遲下要行開幾日唔係屋企，希望佢地聽得明啦，同豬皮講果刻，佢一聽到就走開啦，希望唔係嬲嬲豬啦。」