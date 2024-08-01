蕭秉治興奮登大巨蛋表演 精選四首神曲打造K歌大包廂

《破億神曲製造機》蕭秉治日前受邀參加富邦悍將與富邦證券攜手打造《富邦證券G ! POP流行音樂節》演出，為了這次演出，他精選四首經典膾炙人口的歌曲，一連帶來《毒藥》、《外人》、《我還是愛著你》、《射手》四首經典神曲，果然全場 high翻大合唱，宛如一個萬人超級K歌大包廂。蕭秉治首度站上大巨蛋表演，興奮能藉此朝聖大巨蛋，他說：「很開心也很興奮能到大巨蛋表演，這是一個全新、大家都很想朝聖的場地，能受邀表演和大家一起開箱覺得非常榮幸，很謝謝大家跟我一起大合唱，希望在場的球迷們都能看得盡興、聽得盡興。」

除了用心準備演出內容，蕭秉治為了這場演出驚喜準備「特製球衣」閃亮登場，一走進場館就獲得眾人讚聲連連，直誇這樣的表演嘉賓誠意十足，他也充滿信心地說：「這件是富邦的新版球衣，我還特別請造型師燙了鑽石，一定能閃爆全場。」值得一提的是，球衣的背號是29，正是他的生日，球衣後面是寫「XBC 29」，別具意義。

秉治一登場就飆唱霸榜神曲《毒藥》，瞬間帶領滿場萬名球迷和球員一同進入「蕭氏情歌」的夢幻聽覺盛宴，他還不藏私的加碼透露正在籌備個人全新創作新專輯，「8月大家就可以聽到我的新歌和MV，請多多期待」。八月除了推出個人新歌外，他與鼓鼓呂思緯組成限定團GX，將在8月25日大型演唱會《超犀利趴SUMMER STAGE》帶來精彩表演，GX 《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會9月22日將在香港·麥花臣場館舉辦，請樂迷們密切期待。