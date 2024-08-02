馮允謙紅館個唱周二公售預告有驚喜 鬚根壯臂沉思甜笑Chok樣

「唱作王子」馮允謙Jay將於十月九至十一日，於紅磡香港體育館舉行第二次個人演唱會「AXA安盛呈獻：the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024」，早前信用卡優先購票，火速售罄，不少「追風」（Jay歌迷暱稱）大呻撲不到飛，現宣布Jay演唱會門票將於下周二（6/8），早上十時起在城市售票網公開發售，「追風」請把握撲飛機會！

今次演唱會海報設計總監朱祖兒，夥拍著名攝影師Sam Wong 為海報拍攝操刀。早前公開的演唱會海報，只見五個造型各佔一小部份的Jay大頭樣，終於「全身」 造型曝光！除了大家熟悉的陽光笑容Jay，還有沉思Jay、chok樣Jay、壯臂Jay和鬚根Jay等，寓意他今次紅館演唱會，將展示不同面向，讓大家更了解他。

還有兩個多月開騷，Jay心情興奮，為了以最佳狀態演出，他一邊練歌，一邊接受健身教練和營養師的指導，積極備戰。去年紅館演唱會，他大騷麒麟臂打鼓，令人眼前一亮，今次再踏紅館，Jay笑言：「跳舞我一定會跳，個個都叫我除衫，我唔知自己會唔會除，但係我一定會努力操fit！」

今次將與兩倍樂手合作，又有合作無間的Randy擔任音樂總監，除了深受歡迎的「Jay式情歌」，還有從未曝光的新作品。Jay認為人生像一套好長的電影，電影有配樂，他寫歌會想起一些片段，以這些片段寫成旋律，因為演唱會唱的歌主要是他的作品，就像是他的人生配樂，演唱會名字「the SOUNDTRACK of my LIFE」由此而來。

連續三年每年舉行個人演唱會，Jay表示好幸福和感恩。他回想兩年前九展StarHall個唱J字型舞台，是屬於他的舞台。去年紅館個唱與合唱團Promist合作，澎湃感覺至今歷歷在目，難忘的還有女神林明禎擔任表演嘉賓，每晚跟Jay浪漫共舞《Versace on the Floor》。今年再踏紅館，Jay預告會有新驚喜，他非常期待。

城市售票網公開發售

日期：8月6日（上午10時起）

網上購票：www.urbtix.hk 或 Urbtix流動應用程式

電話購票：3166 1288

票務查詢及客戶服務：3166 1100

*本演唱會不設售票處及自助購票機售票

演唱會詳情

AXA安盛呈獻：the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024

日期：2024年 10月9至11日

時間：8：15 PM

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1080 / $680 / $400

主辦機構：寰亞娛樂 / 東亞娛樂

冠名贊助：AXA安盛

注意事項：主辦機構呼籲市民應循正式途徑購票，以免受騙及招致損失。有關票務詳情，請參閱購票網站之條款及細則說明。