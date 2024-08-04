DJ專訪｜從Beatboxer到駐場DJ Yaat遠赴英國Ministry Of Sound

Ministry Of Sound是英國倫敦歷史悠久的知名夜店，開業於1991年。它啟發自美國紐約的另一著名夜店Paradise Garage，由Justin Berkmann創立，打造一個專注於聲音質素的世界級夜店，傳奇DJ Larry Levan亦曾獲邀於此地演出。

33年後，香港DJ Yaat與他的拍擋兼伯樂Kit亦將共赴Ministry Of Sound演出。擁有7年DJ經驗的Yaat出身於Beatbox界別，其後透過原創歌曲踏入DJ圈，認識到伯樂以及近年合作無間的好拍擋Kit。Yaat多年來走訪大小場地演出，現為蘭桂坊夜店Boomerang駐場DJ。本月專欄有幸專訪Yaat，藉此了解更多關於他的故事。

攝於與Yaat專訪當天。

波：恭喜你即將於8月尾與拍擋Kit一同到英國歷史悠久的著名夜店Ministry Of Sound（MOS）演出。這個消息是在何時收到﹖得知後的感受如何﹖

Yaat：其實早幾個月已經得知這個消息。有一天我的經理人問我『想不想試下去遠啲打﹖』，我反問究竟有多遠，他說『英國夠唔夠遠﹖』，起初我還以為普通的夜店，沒想到竟然是MOS。實不相瞞MOS開始的年份正是我的出生年份，這是一種緣份。另外很多著名的DJ都在MOS演出過，是一個很有代表性的地方。看到其他DJ在MOS的演出，都會感到很震撼，令MOS成為一個我必須要去的地方。

Yaat與iLTik（Kit）將於8月30日在Ministry Of Sound以B2B形式演出。

波盛：事前會否與拍擋Kit商量歌曲的選擇和排序﹖

Yaat：其實很多人不知道，我與Kit每次的演出都是即場自由發揮（Freeflow）。很多人曾跟我說『排得幾好喎』，事實是Kit在演出前一晚才跟我說大概會播放什麼歌。縱使如此，神奇地我們都很了解對方將會播放什麼歌。我們很了解對方的歌單，有時甚至會建議對方播放一首自己沒有的歌，由此產生化學作用。

不過這次MOS的演出，我們都有花時間去構思歌單，例如嘗試組合某些歌曲，認真構思這次表演想說的故事，而不像平時憑感覺的表演方式。不過我們亦會保持開放態度，若然表演時有其他想法亦會臨場應變，始終當刻的感覺是最真實。

Yaat與iLTik現為Boomerang駐場DJ，經常以B2B形式演出。二人曾於2021年組成Boomian推出作品《Revolution Populi》。

波盛：剛剛你提過兩種不同方向的準備方法，一般來說按照什麼來決定採取哪種做法﹖

Yaat：其實我大部份的準備都是每天尋找一些新歌。當我聽到一首歌時，會幻想在一個空間播放時，它可以營造怎樣的感覺。例如一首大調、較開心的歌，我就會把它加入相應歌單，當演出時感覺到氣氛適合，就會從歌單中找回這首歌，這就是我擔當駐場DJ的做法。而在音樂節表演時，由於有更大空間去表現自己，我會排每15分鐘一組音樂，準備6-7組，再按觀眾的反應現場調整，甚少由第一首至最後一首都預先排好而沒有改動。

Yaat與iLTik是本地電子音樂節常客，2024年的Creamfields及S2O皆有演出。

波盛：現在你也是蘭桂坊夜店Boomerang的駐場DJ。你認為駐場DJ是一個怎樣的存在﹖

Yaat：駐場DJ是一個不能太自私的職位。像我當年入行時，什麼也不理會只播自己喜歡的，其實這是不對的。應該要成熟地處理，先與觀眾建立連繫，再想方法感染他們，讓他們融入自己的節奏，一起開心盡興。這方面我也有些小技巧，首先我也會擔任MC，然後參考DJ在音樂節倒數「1、2、3、4」的做法。如果我在倒數時觀眾也跟著叫，代表他們也融入了我的世界，我就會開始演繹自己的音樂。

波盛：以你駐場的經驗，現在香港觀眾的喜好是什麼﹖

Yaat：事實上K-Pop為主。而有一個不明文規定是不能播本地中文歌，但不認命的我會靜悄悄地把它們混入。例如Tyson Yoshi某些歌曲會有英文段落，好像《I don’t smoke & I don’t drink》，我便會把副歌部份抽出來作Mashup。當然也試過因此而捱罵。

波盛：在你心目中，DJ是一個怎樣的專業﹖

Yaat：DJ是一個要懂得感動人的職業。表演固然重要，能夠感染人是另一個層次且很複雜。邏輯就像和陌生人談話，而我每晚就和幾百人在談話，只是我用的不是言語而是音樂，令他們明白我的想法。

波盛：以往哪一次演出有強烈感受到這種與觀眾的連繫和感動﹖

Yaat：有一次令我很感動是在日本的夜店，發覺他們的熱情真的很誇張。平時見到的日本人都很禮貌，但當晚他們的瘋狂程度就像變了另一個人，他們的開心讓我也被感染。音樂節又是另一種體驗，因為觀眾都很尊重DJ想表達的東西，會配合去玩。在夜店要考慮的是怎樣令觀眾開心，在音樂節要考慮的則是怎樣和觀眾一起享受快樂。就像我上一個音樂節的演出，有幾個時刻感動到「眼都濕」。

Yaat於2023年在東京Sel Octagon Tokyo演出。

波盛：追求這種表演的感動是不是你當初想成為DJ的原因﹖

Yaat：其實最初我是一位Beatboxer，但那個年代不算流行，最出名的是INK，而誰懂得Beatbox就會有演出機會。有一次我有幸在中大的千人宴演出，第一次感受到歡呼聲有多誇張，正如有人說歡呼聲就是表演者的一種毒品。經歷過後，我認為我這輩子都應該要貢獻於舞台。

我在Beatbox時期已經融入不少EDM元素，因為當時受Daft Punk影響而喜歡上電子音樂。後來發現Beatbox還不足夠，便開始學習Finger Drum，便製作了第一首歌《Another Day》，因此便認識了很多DJ朋友，當中包括我現在的拍擋Kit，他是我的師傅亦是我的伯樂，自此便全程投入DJ。

波盛：早前你在社交平台上載了一段「A day in my life」的短片，紀錄了你早上上班晚上打碟的生活。你是如何在兩者之間平衡﹖

Yaat：平衡生活是雙倍經驗值的課題，每天都要想這個星期的時間安排。因為我的正職是Programmer（程式設計師），工作本來就需要對架構和時間管理等拿捏得很準，所以慢慢學會控制自己的時間觀念。例如早上6時至晚上9時上班，然後我就去製作音樂或者健身，最後就打碟，太疲倦就會休息不打碟。

當初我打碟時，其實沒有人知道我有正職。有一天有人跟我說『你就好啦！原來唔駛返工，日日嚟打兩個鐘碟就可以收工！』，所以我就上載了社交平台的這段短片。

Yaat早前在社交平台上載一段名為《A day in my life》的短片，展示他作為Programmer和DJ的生活。

波盛：談到音樂製作，這些年來你的風格都有不同階段，例如早期的Bass和之前的UK Dance等。為何會有這些轉變﹖

Yaat：製作不同類型的音樂紀錄了自己當時的感受。Bass時期的自己較為負面，那時純粹想做一些Bass音樂，因為它的震撼力很強，很想透過它去發洩。到疫情的尾聲，發現不斷放負大家都不開心。那時又很想跟朋友去Road Trip，邊駕車邊唱歌去玩，便反思需要一個正面的自己，因而製作 UK Dance，希望大家一起去Road Trip。而到今天由於想給大家能量，所以走向Hard Dance甚至最近新歌的Hypertechno，希望大家能夠保持這股力量，聽到歌曲後變得正面。

波盛：2024年至今推出了《The Island》和《Infinity》兩首作品，都和不同單位合作，過程是怎樣﹖

Yaat：與Lockdown合作的《The Island》始於年初某天我跟他說『Collab Bro!』，然後他提議Cover因為可以感染聽眾，《The Island》是一隊樂隊的著名歌曲。風格上Hard Dance是我較少製作的類型，過程中他給予了很多建議，例如如何處理Kick的聲音令聽感更有衝擊性。遺憾的是最初挑選的Vocal十分震憾，無奈地因為某些原因最終無法成事。

而《Infinity》的製作時期與《The Island》相近，那時我迷上了Hypertechno，設計了一些Vocal並找歌手錄了一個Demo，但我對製作Hypertechno的經驗不多，以往都是製作Bass和House為主，於事向德國的朋友TMV尋找協助，因為德國很注重Techno，經驗值較高。而TMW亦十分樂意分享，後來再找Kilian K錄製人聲，多番調整便完成了這首歌。

波盛：現在你在音樂發佈方面有廠牌Distinct Records的支援，與以往的分別有多大﹖

Yaat：市場推廣方面自己可能較為不足，始終我是一個音樂人，會從音樂角度出發。現在有唱片公司的支援後，他們會教我如何看事情。例如我本來不打算讓別人知道我是一位程式設計師，但他們認為公開也並非壞事。所以在團隊幫助下，我不再是單打獨鬥，例如在《Infinity》獲得比往的作品更大的成功時，不止我一人開心，團隊也替我感到高興。

蘭桂坊夜店Boomerang亦於2023年推出自家廠牌Distinct Record，發掘並發行國際電子音樂人的作品，風格更貼近主流電子音樂市場。

Yaat隸屬的音樂廠牌Distinct Records成立於2023年。廠牌代表Marcus表示，過去一年香港的團隊配合歐洲的團隊突破時差限制，實行一星期7天24小時運作，與不同外國DJ和製作人緊密溝通和協商，確保能夠物色最好的作品。一年間已推出了20首作品，平均兩星期一首，涵蓋世界各地的音樂人。

Distinct Records現階段亦不斷吸納香港及亞洲地區電子音樂人的Demo，配合A&R（藝人與製作部）的意見作出修改後，為Demo尋找潛在的歐洲合作單位。同時廠牌正積極打好歐洲市場的基礎，希望累積足夠資源後，未來可以擔當香港與歐洲電子音樂人之間的橋樑，幫助本地電子音樂人衝出香港。Marcus更透露來年將會有獲提名格林美大獎的音樂人參與合作，就讓我們期待Yaat以及Distinct Records不久將來的動向。