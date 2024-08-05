香江暖流｜林子祥演唱會上尋人　填詞人潘偉源受寵若驚

科技發達，想不到要找一個人，竟然要透過演唱會？歌手林子祥與填詞人潘偉源失散多年，「打鑼搵人」，甚至試過在個人演唱會上，登出潘偉源的照片，問台下觀眾「你們有沒有潘偉源的消息？我十分掛念他。如你們找到他，記得告訴我。」

林子祥識英雄，重英雄。

潘偉源心裏不好意思，有時候會反思自己是否太寡情呢，從不親近歌手，要他們登相尋人。該演唱會過後，潘偉源隨即收到不少訊息，「林子祥找你啊！」，甚至把演唱會片段分享給他。內向的潘偉源，心裏不好意思，但還是沒有主動接觸林子祥。事隔良久，這一個音響展上，林子祥的助手碰上了潘偉源，「野生捕獲」，林子祥和太太葉蒨文與潘偉源重新聯絡。

他們其後邀請潘偉源到成都看林子祥的演唱會，還包食宿，十分慷慨，更讓潘偉源看到另一個世界。演唱會期間，林子祥向在場觀眾介紹潘偉源，接受樂迷掌聲致意。

這次旅程讓潘偉源發現，國內樂迷對他非常熟悉，對他的作品更是琅琅上口。林子祥亦非如所想般高傲，只是間中寡言，安靜思考。

不諳中文的葉蒨文用心了解《祝福》歌詞意思。

天生怕靚女的潘偉源，本是懼怕天后葉蒨文，誰知她此行全程主動幫手拿東西，是徹頭徹尾的一位親善大使。潘偉源知道葉蒨文不諳中文，更要用自己獨有方式為廣東歌詞配上英文拼音，所以好奇她是如何讀懂歌詞，演繹當中意思。葉蒨文指她先背了歌詞的發音，然後找人替她解釋歌詞的意思，再在腦海中構成一幅幅畫面，然後把畫面唱出來，就這樣成就了《祝福》等一首又一首經典。

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly