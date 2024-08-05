姚焯菲新歌竟登上ViuTV歌曲榜　網民：推到佢上《CHILL CLUB》

歌唱節目《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel），早前與華納歌手張天賦（MC）推出《誰能避開戀愛這事情》，外間對這個合作非常驚喜。而更驚喜的是，近日這首歌登上了ViuTV的音樂節目《CHILL CLUB》推介榜，網民都想不到TVB歌手會上ViuTV榜，坦言震撼，希望可以見到Chantel上《CHILL CLUB》表演！

姚焯菲（Chantel），早前與華納歌手張天賦（MC）推出《誰能避開戀愛這事情》，合作具新鮮感。（資料圖片）

《誰能避開戀愛這事情》好聽！

雖然Chantel早前完成音樂會後，已透露要返新西蘭開學，相信短期內都冇可能上《CHILL CLUB》。不過在ViuTV社交平台中，網民就躍躍留言：「想投Chantel攞Chill Club年度女歌手！」、「呢個都算成就解鎖😂👍」、「Chantel公主第一次有歌上到CC榜，希望遲啲可以聽到佢同MC嘅現場演繹」、「ViuTV音樂方面一向好歡迎其他公司出品同海納百川，唔係第一日嘅事。」

《誰能避開戀愛這事情》竟登上了ViuTV的音樂節目《CHILL CLUB》推介榜！（fb@ViuTV）

Chantel現時已返新西蘭讀書，短期內應該冇機會上《CHILL CLUB》。（IG@chantelyiu）

另外也有網民問：「唔知鏡仔嘅歌幾時可以上TVB呢😂」、「其實佢哋兩個台可以做好朋友，但唔知點解要打架。」其實雖然兩大電視台看似勢不兩立，但旗下年輕歌手關係友好、互相欣賞，如炎明熹曾在演唱歌翻唱姜濤作品、吳保錡亦是炎明熹和鍾柔美Fans、MIRROR的邱傲然（Tiger）與王智德（Alton）與鍾柔美同場時也表示希望將來可以合作、何晉樂又試過於《J Music》唱陳卓賢作品等等。

兩電視台歌手關係友好，如保錡公開表達過對炎明熹及鍾柔美的支持。（IG@k_p0k1）

MIRROR的Alton、Tiger曾與鍾柔美同台，兩子直言兩台有更多互動是好事。（資料圖片/陳順禎攝）

.