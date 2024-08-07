郭富城演唱會半億打造立體多元舞台　美術大師張叔平主理舞衣

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》，距離公演日（13/8）還有6天，今年是郭富城闊別紅館舞台八年，再度登臨紅館，亦是他踏足紅館殿堂之地30年的第9個演唱會，非常值得慶祝和紀念。

郭富城和團隊，日前更於元朗片場搭建半模擬舞台作衝刺練習。（大會提供）

進入倒數階段，郭富城已準備就緒。（大會提供）

郭富城和團隊精心籌備這個演唱會接近一年，全新歌單流程，以半億打造立體多元舞台，以最破天荒之重裝投放於制作上，超巨型LED屏幕幾近紅館天花板，氣勢非凡。城城及一眾舞者努力苦幹排練了三個多月，近日密集式接近700小時地獄式排練，游走不同舞室作彩排，日前更於元朗片場搭建半模擬舞台作衝刺練習，務求為觀眾呈奉上一場超乎視聽之娛的演唱會。

阿叔的設計集時尚、亮麗、品味、型格於一身，畀少少試身大家睇住先。（大會提供）

郭富城演唱會的舞台，已成為其中一個主角，每每帶來驚喜。設計師Fion繼續以破格手法為城城打造精裝舞台，傾力做到一個紅館有五個舞台之視效，今次選取三面台作舞台取向，令視覺特效更嶄新地配合城城的各個章節的歌舞，似魔幻球般變化，務求令在場不同座段的觀眾也可以觀賞到嘆為觀止的舞台變化，一起沉浸其中。

今次非常榮幸地再邀得美術大師張叔平為城城打造舞衣，阿叔的設計集時尚、亮麗、品味、型格於一身，每一件都有標誌性的心思，似一件藝術品，非常令人期待。城城表示：「連月來的排練是一件刻苦但快樂的事，大家為做好今次的演唱會而一致地全情投入！我也很期待穿上阿叔打造的舞衣來表演，期待大家來分享我這個ICONIC之約，可以發現一個不一樣的郭富城！」