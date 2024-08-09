陳健安自薦演《我很不愛你》MV遭導演拒絕 哽咽版收錄直接出街

唱作歌手陳健安新歌《我很不愛你》早前拍攝MV，男女主角由「校花校草2022」冠軍吳伊琳（510）和四分一泰國血統演員莊世圖（阿圖）擔任，安仔自薦演閒角卻被導演Oscar拒絕。情感豐富的安仔錄音時突然落淚，監製小彤決定直接收錄這個哽咽版本，以紀錄他真情流露一刻。

雖然安仔無份演出，但他到場陪伴拍攝。他說：「新歌《我很不愛你》由馮穎琪作曲，係第三次合作，收到demo第一次聽到已經覺得好夭心夭肺。一直未諗到寫咩題材，有一日我同小彤和Oscar（作詞人）食飯，我播呢個旋律出嚟，Oscar突然好有feel，即場填咗幾句副歌，叫我試唱，小彤彈琴。嘩，真係好銳心！係一個唔敢告白嘅人嘅故事，歌名《我很不愛你》其實係反話。」

安仔最難忘錄音時越錄越有feel，他強忍淚水，仍然有一句哽咽。安仔說：「我知自己哽咽咗一吓，但即刻忍住錄到尾。最後小彤話真情流露好珍貴，決定直接收錄，所以細心聽就會聽得到，其實小彤喺隔離間房都忍唔住喊。」

MV男女主角因今次拍攝初次見面，但他們非常專業和投入，其中一幕在後樓梯打情罵俏時，意外打翻啤酒，結果啤酒四噴，雖然頭髮和衣服都被淋濕，但沒叫停他們繼續演，最後導演Oscar收貨。

新歌《我很不愛你》是否之前派台歌《戀愛腦之死》的前傳？安仔想了一會，說：「可以咁樣解讀！」有否經歷過MV劇情？安仔坦言：「有。其實我無建議過任何情節，但好似借醉衝動，想表白又唔敢嘅一幕似曾相識。（現實中勇於表白嗎？）我會！」