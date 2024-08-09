DPR 12月22日西九文化區開騷 最貴VIP飛賣$1588

韓國獨立音樂及影像創作廠牌 DPR又再襲港，由AXA安盛呈獻，CK Star Entertainment 和木火娛樂主辦，耀榮文化、光尚娛樂、TBT Entertainment、KKLIVE 協辦：DPR《The Dream Reborn World Tour 2024 》今次將於12月22日於香港西九文化區安盛 x 竹翠公園 AXA x WONDERLAND 舉行演唱會，去年跟 Gareth.T（湯令山）於西九戶外場地參與過音樂節後，大家都見識過 DPR之魅力非凡，今年他們又再返香港同大家再玩，不少歌迷一收到風即瘋狂等侯公售日期。

擅於把影像及音樂結合之 DPR 團隊，他們的演唱會是視覺與聽覺的至高享受，他們的歌曲，混合著 HIP HOP, R&B, ELECTRONIC 等不同曲風類形，玩得出神入化，叫人一聽即愛上，而 DPR 舞台上的燈光及制作，也是香港不少音樂人非常欣賞及讚嘆，加上位位都擁有帥氣外形，衣著品味走在潮流尖端，DPR 中的 IAN 更是當今韓國樂壇無可取代的創作型饒舌歌手。

DPR 旗下成員皆來自不同領域，在音樂及影像創作上別具才華的音樂人 DPR IAN、廠牌御用音樂製作人兼歌手 DPR CREAM 和 DPR ARTIC 即將在2024年12月22日 到港舉行世界巡迴演出 AXA安盛呈獻：《The Dream Reborn World Tour 2024》!

DREAMers 預備好未? 門票將於8月16日星期五上午10點開售!

AXA安盛呈獻：《The Dream Reborn World Tour 2024》香港站

日期 | 2024.12.22 (星期日)

時間 | 7:00 PM (GMT+8)

地點 | AXA x WONDERLAND

票價 | HKD $1588 (VIP) / $1188 / $988 / $788 - ALL STANDING 全場企位

購票網站 | tix-get-go.kktix.cc

$1588 VIP套餐包括 :

- 一張CAT-1 門票

- 優先進場

- 優先購買商品

- VIP專屬掛繩及通行證

- MEET & GREET : 問答環節 及 與 DPR ARTIC、DPR CREAM 和 DPR IAN 合照 (10:3)