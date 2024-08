香江暖流｜填詞人潘偉源　在教學生涯獲得滿足感

My pen is blue. My friend is you. 這是一般人會寫在紀念冊的金句。填詞人潘偉源卻有與別不同的優勢,可以用上自己作的歌詞。初期他用呂方的《每段路》,後來選了林子祥的《祈望》。潘偉源特意用「祈」而非「期」,「事情不是你想做,就會做到,我不想給學生壓力,𧩜事在人,成事在天,「祈」字就是祝福,做得幾多就幾多。」

林子祥主唱的《祈望》歌詞,是潘偉源給學生的祝福。

祈望你會振翅往遙遠目標高飛往

祈望你擦破海風棲身理想中的對岸

祈望你以串串美夢眠過千萬的晚上

別我以後莫回望

「我希望學生不要因惦記我,而放下自己的事。不用擔心我,我隨時都在他們身邊。」潘偉源教學生涯二十年,累積了很多師生情誼,至今大家仍然保持聯絡。「第一年教書,我帶領學生參加模型比賽,得到冠軍,印證我們絕不比名校差,學生們十分鼓舞,以後做人都很爭氣。」早前,潘偉源要到電視城錄影,學生仍會爭相接送。

潘偉源與學生關係密切。

潘偉源認為教學的滿足感有別於填詞。學生們上課的反應,是否聽得開心,潘偉源即時知道。至於一首詞是否成功,卻視乎歌手演繹,唱片公司宣傳策略,聽眾口味,很多未知數。

與學生共渡時光的快樂,是填詞所不能給予的。教學是一班人休戚與共,並肩作戰,「我以前帶全班學生去朗誦比賽,令校長很不高興,他認為應該放棄資質較差的,這樣就能贏得冠軍。但我認為教育就是有教無類,能力較弱的,我們應幫他一把。人人都需要別人給予機會。」

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出,由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流:源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly