郭富城個唱頭場拜神風騷派心 望13場騷突破自己：做過嘅唔想再做
撰文：張祖銘
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闊別紅館舞台八年的天王郭富城(城城) 一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》今晚即將在紅館舉行頭場，開騷前一班台前幕後先在紅館外面進行拜神儀式祈求演出順利，現場過百歌迷等候，並在場外大叫「Aaron城城」。下午四點半左右，城城連同陣容強大的舞蹈員現身紅館場外進行拜神儀式，同行還包括有：陳淑芬、 郭富城經理人小美（原名梁美薇）、星級排舞師黃國榮（Sunny Wong）及鄭丹瑞（旦哥）等。
城城今日身穿大會tee和Cap帽，以及戴上黑超示人，當聽到粉絲熱情打招呼時，他親民地揮手兼做出派心手勢，而且大方讓現場傳媒拍照，隨後跟現場工作人員大合照。之後城城亦有接受傳媒訪問分享開騷前的感受，他說：「八年冇做（香港）演唱會自己都好期待，個檔期都係今年先可以落實，其實都期待咗一年，我哋都綵排咗差唔多三個月。」他繼續指有幸與美國跳舞天團的Mike Song 及Anthony Lee合作，並表示：「希望能夠在舞台突破自己，我希望我哋啲dancer可以透過呢個老師傳授啲絕技畀佢哋學到。」
講到是否刻意鍛鍊維持身形，他表示：「絕對係，今次排舞嘅方向唔同有啲轉變，全部係技術性上邊，所以需要嘅體能係多啲，做過嘅嘢唔想再做。」最後他感慨表示：「八年冇做（香港演唱會）好多嘢都有好大改變，見證咗身邊每一個部門幫我完成舞台上面嘅表演，嗰份心意全部擺喺心裏面，希望13場嘅演唱會我盡力攞晒出嚟去同觀眾分享。」