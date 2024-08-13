郭富城個唱頭場拜神風騷派心　望13場騷突破自己：做過嘅唔想再做

闊別紅館舞台八年的天王郭富城(城城) 一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》今晚即將在紅館舉行頭場，開騷前一班台前幕後先在紅館外面進行拜神儀式祈求演出順利，現場過百歌迷等候，並在場外大叫「Aaron城城」。下午四點半左右，城城連同陣容強大的舞蹈員現身紅館場外進行拜神儀式，同行還包括有：陳淑芬、 郭富城經理人小美（原名梁美薇）、星級排舞師黃國榮（Sunny Wong）及鄭丹瑞（旦哥）等。

郭富城開騷前與一班台前幕後先在紅館外面進行拜神儀式祈求演出順利。（葉志明攝）

拜神儀式出席的包括有：陳淑芬、 郭富城經理人小美（原名梁美薇）及鄭丹瑞（旦哥）等。（葉志明攝）

城城今日身穿大會tee和Cap帽，以及戴上黑超示人，當聽到粉絲熱情打招呼時，他親民地揮手兼做出派心手勢，而且大方讓現場傳媒拍照，隨後跟現場工作人員大合照。之後城城亦有接受傳媒訪問分享開騷前的感受，他說：「八年冇做（香港）演唱會自己都好期待，個檔期都係今年先可以落實，其實都期待咗一年，我哋都綵排咗差唔多三個月。」他繼續指有幸與美國跳舞天團的Mike Song 及Anthony Lee合作，並表示：「希望能夠在舞台突破自己，我希望我哋啲dancer可以透過呢個老師傳授啲絕技畀佢哋學到。」

講到是否刻意鍛鍊維持身形，他表示：「絕對係，今次排舞嘅方向唔同有啲轉變，全部係技術性上邊，所以需要嘅體能係多啲，做過嘅嘢唔想再做。」最後他感慨表示：「八年冇做（香港演唱會）好多嘢都有好大改變，見證咗身邊每一個部門幫我完成舞台上面嘅表演，嗰份心意全部擺喺心裏面，希望13場嘅演唱會我盡力攞晒出嚟去同觀眾分享。」

郭富城有接受傳媒訪問分享開騷前的感受。（葉志明攝）

郭富城有刻意鍛鍊維持身形。（葉志明攝）