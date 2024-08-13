鍾嘉欣開騷唱呢兩首歌令網民好驚喜　更讚她一事勝過鄧麗欣

鍾嘉欣（Linda）日前在廣州舉行《Remember『記得』・鍾嘉欣演唱會2024廣州站》，久未開騷的她，引起不少討論度。演唱會上除了唱出《其實我不快樂》、《一人晚餐》、《日夜想你》、《最幸福的事》等情歌，更讓樂迷驚喜的是兩首兒歌，《動物橫町》以及《彩雲國物語》主題曲！

鍾嘉欣（Linda）日前在廣州舉行演唱會！

《動物橫町》是經典兒歌，當年嘉欣亦憑此曲在《兒歌金曲頒獎典禮》獲獎。（TVB）

《彩雲國物語》更攞過兒曲金獎，鍾嘉欣亦曾在大騷上表演過這首歌。（TVB）

從片段所見，Linda唱起兒歌時手舞足蹈，非常投入，令氣氛極好，網民表示估唔到她仍然會唱這兩首歌，勾起童年回憶，直言《彩雲國物語》是非常高質和被低估的兒歌，更追問她何時在香港開演唱會，希望她可與「管家仔」林峯合體。

鍾嘉欣在廣州演唱會上唱兒歌，隔住Mon都感覺到她很投入很享受。（網上短片）

呢兩首歌是不少人的童年回憶，想不到2024年都聽到！（網上短片）

歌迷很希望鍾嘉欣可以在香港開演唱會。

有人更留言拿她與去年底開騷的鄧麗欣（Stephy）比較，因為開騷前網民不斷跪求她唱線上遊戲《跑Online》主題曲《Fantasy Tale》，在演唱會Encore環節中，還有歌迷舉起印有「留在彼此的身邊，牽着手再繼續飛」的應援手幅。過，Stephy最終只在演唱會上清唱了兩句，當交了貨便算，她當時說：「點解你哋留言真係最多係呢首歌㗎呢？你哋個個都咁鍾意打機咩？可唔可以畀啲心機讀吓書呀？」

Stephy只在演唱會上唱了兩句《Fantasy Tale》，歌迷嫌唔夠喉。（梁碧玲攝）

網民就認為Stephy不肯應歌迷要求唱兒歌，感覺她好像覺得這首歌是自己「黑歷史」，睇唔起這首歌、覺得很失禮一樣，不明白她為何如此抗拒。此外，Stephy曾在訪問被問起最「反白眼」的事，她回答：「啲人成日叫我唱《跑Online》首歌。」

而鍾嘉欣唱兒歌時的忘我表現，令網民覺得與Stephy有很大對比，留言：「唱得勁Enjoy 💕💕反而Stephy就勁憎唱兒歌🙈」、「好少人會肯喺音樂會/演唱會唱返啲動畫主題曲😻好感動！」「做咗人妻係多咗童真，我諗或多或少，係想唱畀自己小朋友聽。」希望有日聽到Stephy唱《Fantasy Tale》吧。