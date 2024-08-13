郭富城演唱會｜破格髮型震撼全場　舞台變立體小城鎮玩暗黑風格

天王郭富城(城城) 一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》今晚(13日）在紅館舉行頭場。城城今次演唱會選取三面台作舞台取向，以半億打造立體多元舞台，他於八點四十五分以金色捲毛假髮配黑色閃片西裝登場，期間更與現在20多名Dancer載歌載舞，並且唱出主題舞曲 《EXIT》 ，氣勢非凡。

城城更換上多個假髮造型，分別有由金色捲毛，後來變為橙色短髮，以及戴上閃片頭飾，不過最有型的髮型當然是他招牌的「All Back」。（葉志明攝）

城城在演唱會分享自己的畫作。（葉志明攝）

之後城城換上多套華麗的舞台服裝，大部份主要以閃片為主，期間他更換上多個假髮造型，分別有由金色捲毛，後來變為橙色短髮，以及戴上閃片頭飾，不過最有型的髮型當然是他招牌的「All Back」。他除了唱出多首經典作品《無忌》 、《錯愛的呼喚》 、《愛下去》、《忘不了》之外，當他唱出《雨中感嘆號》時，舞台瞬間冒出泡沫，現場畫面極為凄美。最令觀眾讚嘆的一段演出是他唱《純真傳說》時，他居然用白色布蒙着雙眼，並且獨自一人繼續大騷舞技，表演得相當淡定，炒熱全場氣氛。接下來他以中國風穿搭唱出《砌你》 ，他說：「其實呢八年我進步咗好多，熱愛上中國書法同西洋畫，分享生命另一種創作，喺疫情做唔到自己鍾意嘅創作，唱《砌你》 螢幕播有啲畫係我畫嘅。」他頓時即場眼濕濕說：「我希望真係有機會分享我嘅畫。」

城城在演唱會分享自己的畫作。（葉志明攝）

城城笑指自己八年前是一個小伙子，不過踏入婚姻已經變成熟。（葉志明攝）

在演唱會中段城城身穿黑色服裝兼戴上一頂頭冠，並於超巨型LED立體屏幕登場，場境仿如一間小城鎮一樣，與一眾Dancer大玩暗黑風格兼即場唱出多首快歌，這段表演完結後，他幽默說：「我可以對住你哋喊，但我唔會，因為我識情緒管理。」他笑指自己八年前是一個小伙子，並透露：「我有太大同我個女，成熟晒，繼續努力學習。」

城城表演到第二十五首歌時，誠意十足唱出親自作曲的歌曲《您》回饋歌迷，他表示：「呢一首歌係我首唱，送畀入埸嘅朋友。」至於最後一個Encore環節，城城則戴上黃框黑鏡登場，兼與一眾舞者繼續勁歌熱舞，並以《想見便遇見》作為完結歌曲。他順勢趁着這一個時刻特別鳴謝一班台前幕後的團隊，還笑說：「你哋（觀眾）終於見到我嘅頭髮啦！」

城城更換上多個假髮造型，分別有由金色捲毛，後來變為橙色短髮，以及戴上閃片頭飾，不過最有型的髮型當然是他招牌的「All Back」。（葉志明攝）

城城笑指自己八年前是一個小伙子，不過踏入婚姻已經變成熟。（葉志明攝）

城城今晚演唱會頭場換上多套華麗的舞台服裝，大部份主要以閃片為主。（葉志明攝）