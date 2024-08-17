郭富城第四晚好心情有新造型　加唱兩大經典與1200粉絲大合照

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》一連13場演唱會，昨日（16/8）舉行第四場。舞台王者繼續為觀眾獻上勁歌熱舞與經典歌曲，而城城希望每晚都有些小變化，和歌迷開心互動，特別追加獻唱兩首經典《狂野之城》和《我為何讓你走》。而城城忠實歌迷們更自設會員專區，每區超過1200人以上，他們均手持各城各地燈牌吶喊支持，令城城非常感動。完場後，城城更特地返回場館和國際歌迷會1200人大合影，歌迷既感動又狂喜。

來到第四晚，向大家送上新造型。（大會提供）

演唱會中段演唱《無忌》時，城城以一身型格燈衫型格登場，怎料前奏過後，耳機突然失靈，城城立即指示停了音樂，示意要弄好一切才繼續，工作人員迅間處理完成，城城再回升台表演，掌聲更是雷動，城城說：「咁先係live吖嘛！」旋即表演《無忌》的勁舞章節，其處變不驚之態度，盡顯舞台王者風範。

舞台王者就是王者，就算耳機突然失靈都處變不驚，要求弄好一切才繼續。（大會提供）

在演唱《愛的呼喚》之前，城城和歌迷互動聊天，問大家是否知道他何以能保持30年在行業工作？現場即時向城城大喊：「靚仔！」城城聽後笑著回應：「我一向不覺得自己靚仔，不過希望自己型仔多些！」全場馬上響起震耳欲聾的歡呼聲及掌聲！城城亦摯誠補充說：「在這個行業最緊要努力和求變，光靠靚是不成！」歌迷亦熱烈拍掌認同。

要做王者，除了城城所講最緊要努力和求變，仲要長期保持這份童心。（大會提供）

是夜不少歌迷已是連看4場的均表示十分滿足，特別加了《狂野之城》和《我為何讓你走》，歌迷均一起和唱及大呼感動！現場各位同時亦被超過半億打造的立體多元變化舞台震懾，而且他們亦捕捉到城城很多微細表情及小動作，紛紛大讚城城非常可愛，拍下多條短片瘋傳多個網絡平台。