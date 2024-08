宇多田光香港演唱會 自爆17歲與父母來港到山頂拍照留念

英皇娛樂主辦,宇多田光《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》香港站,昨晚於亞洲國際博覽館舉行,被譽為日本平成年代唱片銷量歌姬的 宇多田光 在出道25年後,終於首次踏足香港開騷,除了帶來首首名曲,誠意十足的他,更努力記下很多句廣東話與香港樂迷互動,為香港樂迷帶來難忘的一場演出。

昨晚宇多田光以一身白色套裝現身舞台 ,簡約又帥氣,他選了出道第一首單曲〈Time will tell〉為演唱會揭開序幕,唱畢即用了發音標準的廣東話講了「多謝」兩個字,令全場驚爆歡呼聲及掌聲,緊接他再唱了〈Letters〉、〈Wait & See -Risk-〉、〈In My Room〉等歌曲,並遊走舞台兩側跟歌迷邊唱邊打招呼。當大家以為他只學了「多謝」兩個字?第一個MC環節,他表示雖然知道香港的觀眾大都聽得懂英語,但還是為了大家苦練廣東話,隨即以發音標準的廣東話說:「大家好,我係宇多田光!」「多謝大家今日嚟睇,請大家一齊enjoy到最後!」「…請聽下一首歌!」 宇多田光努力的記起廣東話發音,連聲調都記到足,認證又帶點可愛的表情,萌爆歌迷的心。當他唱到〈Travelling〉時,他以英語問:「Let me hear your voice!」「Are you having a good time?」示意歌迷一齊站立享受音樂,全場即時歡呼站立跟著他又跳又拍手,氣氛熱烈。

唱畢宇多田光脫下外套,走到延伸舞台的最前面,與觀眾更為接近,他首先向觀眾問候:「大家好嗎?」又用英文表達心情,說雖然場地很大,但又感覺跟觀眾很近。緊接她就唱出大家熟識的神曲〈First Love〉成為全晚氣氛的高潮,全場歌迷即自動點亮手機燈,又高聲跟他一起合唱,讓他非常感動。唱畢他又用英文跟大家聊天,談17歲時來香港拍攝MV的記憶,又提到與父母在山頂拍下照片留念。而這次本來在演唱會之前一天來到香港,但因為日本颱風而提早一天來到,結果幸運地多了一天假期可以在香港觀光,去了畫廊跟博物館等,非常開心。

於演唱會中段,宇多田光分別演唱了,〈COLORS〉及他自己創作的兒歌〈ぼくはくま(我是熊)〉,當中他也以單手彈了一小段鋼琴,調皮的演藝博得觀眾都歡呼。在唱畢〈誰かの願いが叶うころ〉之後,台上播放了這次演唱會主題的動畫SCIENCE FICTION,當中小熊穿越腦洞和宇宙的各個時空,最後小熊脫下頭套,裡面原來是宇多田光與大家揮手,讓大家感受到宇多田光天馬行空的一面。

演唱會的下半部分,宇多田光換上三宅一生旗下 A-POC Able Issey Miyake 團隊訂製、宇多田光御用造型師 Kyohei Okawa 監督打造的「彩虹皺摺洋裝」,不得不說,宇多田光今次的演唱會表演服不以浮誇的華服為取向,反而選用永續、環境友善的全新面料打造,低調卻更加契合宇多田光的理念。他一口氣唱出幾首近年推出的歌曲,包括〈BAD MODE〉、〈あなた〉等等,再度以英語跟現場觀眾交流,他表示,自己很少於舞台說這麼多英語,好像要帶出另外一個自己。在這部分,宇多田光亦感動的表示出道25年,雖然一直很不擅長為自己慶祝,但是這次希望能為樂迷而一起慶祝25週年,更再度感謝香港樂迷等了他這麼長的時間,他說之前不知道在香港舉行演唱會的感覺,可是演唱會到目前為止好像都很棒!說畢就獻上深表感謝之意的歌曲〈花束を君に(獻給你的花束)〉。

到了演唱會的後段,宇多田光唱完〈One Last Kiss〉後,宇多田光帶點不捨的用廣東話說出,以下是最後一首歌了,觀眾不停大叫「NO」,令他一度笑起來,他再用廣東話跟觀眾說,「希望 大家玩得開心啲!」然後就唱出〈君に夢中〉作結。

於歌迷不斷的encore聲中,宇多田光再次回舞台,換上一身輕便服裝。同時現場工作人員亦示意此部分可以用手機拍攝。宇多田光先送上〈Electricity〉一曲,歌後逐一介紹樂隊成員,並感謝所有台前幕後的工作人員。最後以大家耳熟能詳的出道曲〈Automatic〉再度炒熱氣氛作為完美的收尾,宇多田光更不停跑到舞台兩側,台中,向著各方向的觀衆鞠躬了五次,多次表達感謝香港歌迷的支持。歌迷亦不間斷地報以熱烈掌聲及歡呼聲,歡送宇多田光離開。

在昨日的首場,亞洲國際博覽館已經迫爆樂迷,排隊購買宇多田光的巡演紀念品及唱片,主辦單位呼籲歌迷如希望購得心頭好,請提早到現場排隊購買。而昨晚首場也有不少香港藝人歌手來捧場,繼有炎明熙、衛蘭,吳業坤、徐濠縈、吳雨霏等等,而身在澳門開騷的香港天后容祖兒,因無法到場,送上日文花籃隔空為這位日本天后打氣。

HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 演出歌單:

1. time will tell

2. Letters

3. Wait & See -Risk-

4. In My Room

5. 光

6. For You

7. DISTANCE

8. traveling

9. First Love

10. Beautiful World

11. COLORS

12. ぼくはくま

13. Keep Tryin'

14. Kiss & Cry

15. 誰かの願いが叶うころ

16. BAD MODE

17. あなた

18. 花束を君に

19. 何色でもない花

20. One Last Kiss

21. 君に夢中

EN1. Electricity

EN2. Automatic