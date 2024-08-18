輕談淺唱不夜天｜憶藍調提煉師 Phillip Theodore Wiggins

口琴音樂家Phillip Theodore Wiggins於今年5月7日於華盛頓Takoma Park的家中辭世，享年69歲。他是一位擁抱Memphis blues的藍調口琴演奏家，一生致力於讓這種獨特的音樂風格燃燒。自上世紀五十年代以來，他不僅在華盛頓地區的俱樂部中無間斷地即興演奏，還以環遊世界的方式，將這種獨特的音樂推廣至世界每一個角落。

今年我們懷着極大的悲痛知悉原聲藍調口琴演奏家 Phil Wiggins 的去世。

年少啟蒙——藍調城

Phillip Theodore Wiggins在1954年5月8日出生於華盛頓，他的母親是一位家庭主婦。Phillip的音樂啟蒙來自於每年夏天前往祖母位於阿拉巴馬州泰特斯維爾的家鄉，祖母家中收藏了豐富的藍調唱片，成為了他音樂上的第一門課程。Phillip回憶道：「我想就是在那時，我開始愛上了原聲鄉村藍調。」Phillip曾在學校樂隊中演奏，但由於父母無力購買樂器和課程，他便靠送報紙賺錢，購買了自己的第一把塑膠製口琴。

1982 或 83 年，奧克森山布魯斯音樂節。

在2021年的一次訪問中，Phillip對《Blues Blast》雜誌表示：「當我拿起口琴並開始探索它的運作時，我感覺到口琴的運作原理與說話聲音的方式相同。當你腦中有一個想法要表達，它便會像說話一樣直接表達出來。」他在多次口述回憶中，描述了年輕時的音樂經歷對他的深遠影響，例如遇見近乎失明的福音藍調女族長Flora Molton演奏「真理歌」，這直接影響了他後來的即興演奏。Phillip曾在《華爾街日報》的訪問中說道：「我記得還是小男孩時，這位福音藍調女族長經常會出現在華盛頓的街角演唱。」後來，他通過Flora Molton認識了East Coast Blues的音樂家。

1989 年，Phil Wiggins（左）與他30 多年的音樂夥伴John Cephas在悉尼歌劇院前合影。

Phillip在高中時期，便已經登上Festival of American Folklife的舞台，與Flora一同演出，並結了一群當時得令的藍調音樂家，讓他在高中時便能與歌手兼結他手Johnny Shines及鋼琴家Sunnyland Slim等資深藍調音樂家並肩而坐。

2008年Cephas & Phil Wiggins 合作推出的專輯《Richmond Blues》。

1970年代中期，Phillip加入了由鋼琴家Wilbert "Big Chief" Ellis領導的Barrelhouse Rockers樂團。該樂團一直巡演至1977年，隨後，Cephas和Phillip跟隨早期頗具影響力的Sonny Terry和Brownie McGhee的結他口琴組合，開啟了自己的音樂旅程。Phillip曾表示：「口琴最酷的一點是你可以利用它來呼應你想要的旋律。我用口琴吹奏這些基調的音樂，基本上都是舞曲。」

Cephas & Wiggins最早的宣傳照片之一，約 1980至82年間。

C & W成就Phillip Theodore Wiggins的上半生

Phillip Theodore Wiggins的職業生涯中，最廣為人知的身份是Cephas和Wiggins組合的一部分。John Cephas比Phillip年長24歲，於1975年加入Chief Ellis的樂隊，並認識了Phillip。John是一位資深藍調音樂家，專演經典的Memphis Blues，拇指始終彈奏著他經典的結他旋律。兩年後，他們以Cephas和Wiggins的名義成立了自己的樂隊，被認為是全國最頂尖的Memphis Blues樂隊之一。Memphis Blues不同於Delta Blues和Chicago Blues，其輕鬆而複雜的旋律和堅持不懈的節奏，對Gospel music、Appalachian folk和早期Country music等多種音樂類型產生了深遠影響。John喜歡用典型的Memphis Blues複雜指彈方式演奏他的樂器，而Phillip則會在旋律周圍加入各種對位回應，然後突然爆發出一段獨奏，或激進或克制，或緊張或放鬆。

Phil Wiggins 2006 年在西班牙表演。 「口琴的角色與你的聲音一樣，你腦子裡有一個想要表達的想法，它就會出來，就像說話一樣。」（Getty Images）

Cephas & Wiggins為德國唱片公司L&R錄製了兩張專輯，包括1981年的《Living Country Blues》和1983年的《Sweet Bitter Blues》。他們在美國發行的第一張專輯1987年的《Dog Days of August》是在Cephas的客廳錄製的。隨後，兩人應國務院和甘迺迪中心的邀請，環遊世界。1988年，兩人在蘇聯解體前，參加了莫斯科的民間音樂節。從1975年到2007年間，Cephas & Wiggins共榮獲11項Handy獎（通常被稱為藍調格萊美獎）的最佳傳統藍調專輯。他們最後一張專輯《Richmond Blues》於2008年發行，兩人國內外巡演了30多年，直到John Cephas於2009年去世，Phillip與多位當代藍調音樂家一同演奏，送別這位人生中重要的音樂知交。

Phil Wiggins 於2000年的演出。（邁克爾·奧克斯檔案館）

傳統藍調音樂的提煉師

John Cephas去世後，Phillip繼續吹口琴，並開始唱歌，這是他與John合作時少有的表演。Phillip大多以個人身份演出，在全國各地舉辦藍調工作坊，並協助西維珍尼亞的Augusta Heritage Center建立了多個藍調項目。該中心致力於促進傳統藝術和手工藝，Phillip是夏季研討會的常任講師。該中心的藝術總監Emily Miller曾在臉書上寫道：「他創作了大膽而重要的歌曲，並將這些與傳統寶石一起表演，打磨得恰到好處。Phillip是一位深刻而有思想的音樂家！」

Phil Wiggins 曾經說對於他來說口琴就像說話一樣可以表達心裏想法。

2017年，Phillip Theodore Wiggins與John Cephas一同獲得美國國家藝術基金會頒發的NEA國家遺產獎學金，這是美國民間和傳統藝術領域的最高榮譽。2020年，Phillip與音樂記者Frank Matheis合作撰寫了《SWEET BITTER BLUES》，講述了華盛頓特區原聲藍調世界的過去與現在，這是一個「活生生的傳統」的故事，並向當年實現這一目標的人們，以及今天繼續傳承下去的人們致以敬意。

Phil Wiggins於2023年5月與斯浩室派對樂團。（Bostin Christopher, KTOO）

關於生活的藍調音樂

Phillip Theodore Wiggins的音樂研究隨後進一步拓展，他開始聆聽爵士鋼琴家和法國號演奏家的作品，研究他們如何在音樂運作和即興演奏中發揮作用。對於Phillip來說，其中一個使命就是要提升人們對Memphis Blues的興趣，讓它像他童年時的藍調年代那樣重新燃起，並讓人關注該音樂與其他傳統黑人藝術形式的聯繫。Phillip認為，「藍調誕生於社區文化之中，對社區來說是一種解脫，是一種表達自我的方式！」Phillip Theodore Wiggins在1989年的紀錄片《Blues Houseparty》中說道。「人們仍然喜歡隨着藍調起舞，參加派對並享受美好時光，因為藍調是關於生活的音樂。」

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