楊千嬅澳門演唱會尾場變大型點歌現場　大派驚喜即場清唱新歌

《楊千嬅 RECOLLECTION澳門演唱會》一連兩場於澳門倫敦人綜藝館圓滿結束，這場音樂盛宴不僅帶給觀眾無盡的感動，兩場氣氛非常熾熱，歡呼聲從無間斷，千嬅於尾場大派驚喜，清唱新歌作為預告。

《楊千嬅 RECOLLECTION澳門演唱會》一連兩場於澳門倫敦人綜藝館圓滿結束。

這次演唱會是《MY TREE OF LIVE》世巡以外的全新rundown，千嬅與大家分享很開心第一次來到倫敦人這個舞台，而觀眾又一晚比一晚熱情，十分感動。關於《RECOLLECTION》，千嬅相信每人都有自己的收藏，有屬於自己收集回憶的系列。千嬅分享到自己的收藏除了音樂之外，就是生活和所有的相知相遇，而她選擇了用音樂來記載她所有的回憶。回憶是對自己的一個提醒，提醒自己經歷過美好的事情，美好的事情不單只是沉醉，而是要向前看，記得自己的美好就如記得初心，，千嬅說：「感謝你們每一位觀眾成為我回憶裡一個很重要的收藏品，希望每首歌曲可以成為你們回憶裡的一種愛。」

這次演唱會是《MY TREE OF LIVE》世巡以外的全新rundown。

服裝都花了很多心思。

這次導演巧妙地融合了千嬅大熱歌曲和小經典的系列，由《狼來了》、《再見二丁目》、《笑中有淚》到《無去無來》，將出道接近30年的作品都挑選出來與歌迷分享。千嬅提到RECOLLECTION是由「千木芳嬅個人展」時想起的；音樂、知音、共鳴、所有的人生歷程都是和歌迷和大家一起成就了這件事，甚至乎今天的家庭都是最珍貴的收藏。同時以音樂作為連結，連繫所有的歌迷。

演唱會將出道接近30年的作品都挑選出來與歌迷分享。

原定一個半小時的演唱會，因現場觀眾反應非常激烈，千嬅亦意猶未盡，毫無預警下encore多首至兩小時。Encore時歌迷全向前聚集更多次大叫點歌，這次千嬅有求必應，除了少有地唱出《偷生》、《知更》，更因為現場點歌時聽不清楚，在台上搞出多次笑話。

原定一個半小時的演唱會，因現場觀眾反應非常激烈，千嬅亦意猶未盡，毫無預警下encore多首至兩小時。

近年除了忙於巡演，其實同時已開展了籌備新專輯的計劃，笑言喜歡慢慢做的千嬅，原來經已默默地灌錄新歌，千嬅更心血來潮清唱了幾句全新即將推出的新歌作為預告。歌迷立即大叫：「快啲出呀，好好聽呀 ～」千嬅亦回應歌迷說：「希望好快可以係香港同大家見面～」完場後，近千歌迷圍在綜藝館場外，一齊應援大合唱，不停呼喊千嬅出來。最後千嬅亦不敵歌迷的熱情，出來與大家合照之後才離開。

近千歌迷圍在綜藝館場外，一齊應援大合唱，不停呼喊千嬅出來。最後千嬅亦不敵歌迷的熱情，出來與大家合照之後才離開。

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