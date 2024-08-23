專訪｜江若琳加盟新公司再戰樂壇　昔日糾紛終完結：雨過天青

江若琳（Elanne）日前無預警宣布相隔七年復出樂壇，並且發布全新廣東歌《一直留在心底的事》，其新歌MV推出接近兩周已經突破12萬點擊，深受樂迷歡迎和愛戴。最近Elanne接受《香港01》 專訪宣傳新歌，剖白歷年音樂發展之路，以及分享加盟新公司喜悅。她興奮表示：「今年係我加盟新公司Moving Pictures ，好開心遇到而家嘅老闆，佢係一個好年青嘅音樂人，其實係呢個合作嘅過程係非常之開心，老闆好年輕，所以帶領一班團隊都係好年青好有火，同埋好鍾意音樂，拍嘢都係一班好叻嘅人。」

江若琳最近接受《香港01》 專訪宣傳新歌《一直留在心底的事》。（陳順禎攝）

親述復出樂壇的原因

對於聽Elanne歌曲長大的樂迷來說，這一次對於她回歸樂壇相信是一大驚喜，同時也相當好奇她為什麼會決定今年正式復出樂壇。對此，Elanne笑說：「我都係一個好熱愛音樂嘅歌手，當中有好多個原因為咗生活，或者有身不由己嘅故事而擱置。呢10年我要處理一件大事，包括同舊公司嘅官司，一場司法嘅事件需要消耗好多嘅心力，同埋消耗好多金錢。做一首好好嘅歌需要好嘅音樂人，亦都好需要金錢做呢件事。」至於昔日與舊公司的官司糾紛，她直言今年頭已經正式完結。她說：「其實對於官司和以前嘅嘢都唔需要多提示，大家同我一齊放低過去，因為有呢啲經歷先有今日嘅我，今日可以豁然去面對一切，每一個經歷都係人生好重要嘅一頁。」

江若琳決定今年正式復出樂壇，並透露與舊公司官司已經終結！（陳順禎攝）

她透露重返樂壇的最大原因：「個官司終於完咗，雨過天青！人生終於可以展開新嘅一頁，唔需要再為過去嘅事，令生活好煩惱，同埋有好多壓力同包袱，有一日瞓醒擘大眼嗰刻，終於感覺空氣同埋自由，可以無拘無束做自己想做嘅事。」她分享離開樂壇一段時間，過去也有收到許多歌迷的鼓勵，並續指：「佢哋(歌迷)話細個聽我唱歌，啲歌陪住我長大，我失戀嘅時候都聽《 錯愛》，或者你嘅歌到今日我都仲聽緊，我永遠都會回覆歌迷呢樣嘢係緣份際遇，同埋時機都好重要。」

江若琳分享離開樂壇一段時間，過去也有收到許多歌迷的鼓勵。（陳順禎攝）

大談新歌創作點滴

談及新歌《一直留在心底的事》的Demo部份，Elanne說：「其實呢一首歌我係喺一堆Demo裏面揀，揀呢首歌嘅原因係因為作曲人徐沛昕，同埋唱Demo個女仔唱得好好聽，當中歌詞都好觸動我，嗰陣時仲未有編曲，所以我覺得係呢一首最適合。」講到新歌是否歷年的音樂作品當中，自己的參與度最高的一首，她直言：「係最高(參與度)，仲有而家我有好多嘅時間，完全冇時間嘅框架，當一個人冇咗壓力嘅時候，睇嘅嘢都會好清晰，做每一件事都有最初嘅初心同埋真摯，對我嚟講以前係做唔到，以前都係靠公司幫我去揀歌，嗰陣歌曲方面就冇自主權。不過而家就可以自己同音樂團隊討論想要啲咩？」她指現階段錄音最大的差別，就是錄音當天可以重聽前一天所錄製的版本，令自己更加進步，她揚言：「可以再做好啲，百分百再去enjoy。」

江若琳推出全新廣東歌《一直留在心底的事》。（IG：@elannek930）

MV製作概念靈感來自於18歲的夢想

被問到為什麼會選擇不擔任是次MV主角，Elanne笑言：「以前啲MV見得太多我啦！今次有同導演討論，我唔想再好似以前咁靚靚，係咁樣俾風吹。而家有好多好有想法嘅年輕人而家已經成功跑出，所以我今次都同新導演合作，希望可以交俾佢發揮點樣去拍MV，咁就俾咗呢個故事我。」她指導演向她解釋「點解要用18歲去表達呢個故事」，並表示：「每個人都經歷過18歲，對於未來都好有期盼，同埋憧憬，或者為嗰一刻許一個願望。點解MV用兩個女仔去表達，因為成長路上一定會有一個女仔（朋友）同你返學讀書一齊，一齊行街，每日唔搵佢（朋友）就好似唔舒服咁樣，青春就帶一點迷惘同埋留白咁樣，呢一個好女仔（朋友）仲會唔會喺你身邊，有啲人可能冇再聯絡。」

《一直留在心底的事》MV。（資料照片）

剖白歷年音樂發展之路

提到18歲時候的夢想，Elanne笑言：「就係我喺度唱《 夢境日和 》（出道第一首作品），當時就係好熱血，好青春嘅我，就好單純，希望我嘅演藝路途係一帆風順，任何事情都順利，但最後事與願違，人生好玩嘅地方。」被問到錄製新歌與《 夢境日和 》（出道第一首作品）的最大差別，她直言：「每一步都係成長嘅腳印，而家我一定唱唔返嗰把聲，成日啲歌迷話開演唱會可唔可以唱返《Show You》同埋《 夢境日和 》，我會想像吓而家自己嘅年齡去點樣演繹呢啲咁青春嘅歌，不過我都好愛呢一系列嘅歌。為咗夢想幾多困難我都唔怕，就係以前嘅我。而家錄音同以前好唔同，起碼我知道自己喺度做緊啲咩，可能以前錄音嘅概念就係攞咗份歌詞然後就唱啱個音！有好多歌而家我都唔明噏乜嘢，仲喺度理解緊。」

江若琳指歌迷要求開演唱會指定要唱返《Show You》同埋《 夢境日和 》。（陳順禎攝）

《Show You》與香港著名排舞師Sunny Wong合作

講到未正式成為歌手的階段，Elanne指真正成為歌手之前有三年的培訓，當時主力學習唱歌技巧和學習跳舞，並表示：「其實呢樣嘢冇公司去逼我，既然做歌手我就要去學，我都想唱好啲。」提到當時的大熱跳舞歌曲《Show You》與香港著名排舞師Sunny Wong合作，她憶述與對方的趣事：「我覺得Sunny Wong好適合搵一首歌裏面嘅靈魂，邊個會諗到《Show You》佢會用一個咁有標誌性手勢去表達，令到大家好有記憶點，當然覺得呢個大師係好犀利，Sunny Wong係乜嘢都要自己親力親為，就算腳傷都要親身示範俾我睇，大男人其實跳《Show You》係好搞笑，但係佢真係做到嗰個神髓完全好投入。」

江若琳大熱跳舞歌曲《Show You》與香港著名排舞師Sunny Wong合作。（葉志明攝）

難忘代表作《傷情路》橫掃新人獎

至於曾經推出過四張廣東唱片，兩張國語唱片，以及電視劇和電影歌曲，推出的歌曲數量多達40多首，Elanne認為最有意義的一首歌是《傷情路》，並表示：「因為呢一首歌係當年第一年做新人，《傷情路》過一年就係最多人認識我，好多人都話細個聽呢首歌。呢一首歌陪伴我走過好多唔同樂壇嘅頒獎典禮攞到新人獎，所以呢一首歌對我嚟講音樂一向起我就永遠記得，嗰陣時做新人嘅時候嘅一團火，同埋嗰陣時嘅回憶。」

江若琳曾經推出過四張廣東唱片，兩張國語唱片。（陳順禎攝）

江若琳認為最有意義的一首歌是《傷情路》。（陳順禎攝）

望麥花臣場館開騷以歌會友

提到當年舉行第一個演唱會，是Elanne歌影視三棲發展的年代，她說：「我好記得嗰一日係2010年1月10日，我喺台上都有講過永遠都會記得呢一日。好神奇，我而家諗返原來1月10日都係我老公生日，覺得同老公都幾有緣份。」至於當年舉行演唱會的場地九展已經停止營運，她直言：「好可惜，但如果而家有機會搞演唱會我想去麥花臣場館，我有去過睇好朋友小肥嘅演唱會都係嗰度搞，我覺得呢個地方好似迷你版嘅紅館，唔係坐到咁多人，好小型可以同啲Fans好親近好正。」

江若琳望開騷以歌會友。（陳順禎攝）

談及最希望在演唱會展現什麼舞台效果，她說：「我想最單純冇好華麗嘅服裝，冇濃妝，純粹係拎住一個結他同埋琴去演繹唔同嘅歌曲，可能到時着T恤牛仔褲，喺個舞台上用音樂講故事。」談及現階段是否希望能夠角逐樂壇的獎項，她直言現階段沒有打算，不過她透露以前活躍樂壇的階段曾希望能夠奪叱吒獎項，並表示：「我諗每個歌手都想，或者唔係叱咤都好，都想唔同嘅頒獎典禮得到肯定，因為我自己經歷咗太多嘢，我淨係想享受自己鍾意嘅嘢，我唔想再經歷以前好大期望然後又再失望，其實唔會做好期待呢件事，我淨係希望大家同我講好鍾意我首新歌，好有共鳴同埋感動就足夠。」

江若琳唔恨出歌拎獎。（陳順禎攝）

今年加盟新公司

另外Elanne分享加盟新公司喜悅，她說：「今年係我加盟新公司，好開心遇到而家嘅老闆，佢係一個好年青嘅音樂人，其實係呢個合作嘅過程係非常之開心，佢可能係好年輕，所以帶領一班團隊，都係好年青好有火，同埋好鍾意音樂，拍嘢都係一班好叻嘅人。」她繼續指與新公司有互相信任和尊重，並表示：「嚟緊嘅project會籌備第二首歌，一定會喺音樂路上發展，揀緊第二首歌。」她強調現階段主力做好音樂，尚未有出碟計劃。講到現時是否有留意新一代歌手，她直言：「雖然離開咗樂壇一段時間，但keep住都會聽新一代歌手嘅歌，我有聽林家謙、湯令山同埋吳林峰。」她指希望與這一些新一代的歌手合作。

江若琳指希望與林家謙合作。（陳順禎攝）

+ 10

+ 19

服裝：SHIATZY CHEN

Hair: Terry @yondahair

場地：@amorfati_hk@Catsplacehk