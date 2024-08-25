FINALLY借街貓唱出做兵之道　MIC獨享Ivy So福利︰想觀眾睇得舒服

YouTube頻道小薯茄的男團FINALLY，由Chorus程仁富、JPG關浩傑、Fatman姚澤汶及M.I.C.朱柏熹組成，去年底更推出首支單曲《終於出歌》。而這首歌更成功將他們帶到去音樂節目甚至樂壇頒獎禮，讓四子接觸更多「終粉」（FINALLY粉絲名）。正因為這種接觸，令FINALLY決定第二首單曲都是送給粉絲們，更借用流浪貓的角色，道出彼此關係。不過一切都係其次，最重要係今次MV搵到Ivy So@COLLAR處女登場做MV女主角，呢份成功感，已經贏咗！



FINALLY，由（左起）JPG關浩傑、Chorus程仁富、M.I.C.朱柏熹及Fatman姚澤汶組成。（葉志明 攝）

鳴謝︰

髮型 : Oscar Ngan

化妝︰Hulda Tsai

造型︰Darren Tsang

場地︰牛魔燒肉

首支單曲《終於出歌》，令FINALLY正式成為跳唱男團。（網上圖片）

人畜無害FINALLY

當計劃要出第二首歌時，縱未有題材，但四子已篤定今次要唱慢歌，再準確啲講是唱情歌。然後幾位在年初首度踏足樂壇頒獎禮，一個畫面令他們歷歷在目。M.I.C︰「頒獎禮上我哋坐喺一群偶像歌手中間，一直聽到來自不同粉絲的歡呼聲，然後忽發其想不如試下向他們揮手，扮到自己好受歡迎咁，殊不知大家見我哋有回應都好開心，不斷嗌我哋團名。」Fatman︰「無端端就有差不多有1/3個場嘅人齊齊叫FINALLY，當刻感覺有少少玩大咗，但私下係係開心。」

Fatman透露今次錄音前，要搵唱歌導師惡補下，「呢首歌係比較難唱。」（葉志明 攝）

JPG︰「FINALLY對不同粉絲嚟講，都係『人畜無害』，所以我哋主張共享粉絲，其他人咁多粉絲其實都照顧唔晒，大可以由我哋去分擔下，最緊要唔好冷落人。」Chorus︰「相反，我哋又可以分享番啲Hater畀大家，大家平均啲。」

《樓下的貓》借街貓講做兵之道。（網上圖片）

街貓都可能比家貓幸福？

就是這種共享概念，令幾位想到自己有似街上的流浪貓，你以為好慘？其實都有幸福一面。M.I.C.︰「流浪貓其實好多人都鍚佢，個個經過都畀啲零食、罐罐佢，有機會一日面對嘅幸福事會多過一隻家貓。」Chorus︰「如果代入去首情歌，就好似追緊一個唔鍾意自己嘅女仔，其實你大可以好似流浪貓咁，嘗試開放自己世界，不用集中在一個不喜歡自己的人身上，畀多啲機會自己。」

Chorus建議各位兵哥，大可以好似流浪貓咁，「嘗試開放自己世界，不用集中在一個不喜歡自己的人身上，畀多啲機會自己。」（葉志明 攝）

聽落即係做漁翁撒「兵」，唔會為一棵樹放棄整個森林？Chorus︰「我哋唔會講到咁賤男Feel，都係開放自己嘅世界。」M.I.C.︰「一直都想唱一首做兵嘅歌，因為想提提大家唔好愛到冇咗自己，要識得欣賞自己，睇到自己嘅好，所以呢首歌好適合做兵或收兵的人聽。」

M.I.C.獨享Ivy So福利

有睇《樓下的貓》個MV，四位會扮演流浪貓，被女主角Ivy So@COLLAR關懷。而當中又以M.I.C.的戲份最重，尤其是Ivy So使出的摸頭殺，逗下巴嘅福利統統獨享，似乎粉絲可以共享，但福利係要獨享。作為第一隊長的Chorus，只有道出箇中的忍辱負重。「個MV係想拍得偏夢幻少少，我哋都會揀個啱啲樣去做，想觀眾睇得比較舒服。即使現場我哋三個都好難受，但為咗顧全大局冇辦法。」

FINALLY起初都冇諗過Ivy So會答應演出。（葉志明 攝）

獲Ivy So逗下巴，最大福利。（ＭＶ截圖）

至於使出摸頭殺，逗下巴這些福利，M.I.C.竟然話已經收歛咗。「現場拍攝時係有啲怕羞，不過正適合個角色需要。Ivy表現超專業，而且現在看到剪出嚟嘅鏡頭已經冇咁親密，有啲更親密嘅剪走咗，都係為顧全大局，同自己生命安全而決定啦。」Chorus︰「所以點解集中畀佢做晒，『蘇蝦』睇到要憎都係憎佢一個。」

M.I.C.︰「一直都想唱一首做兵嘅歌，因為想提提大家唔好愛到冇咗自己，要識得欣賞自己。」（葉志明 攝）

JPG的做兵慘烈經歷

要唱做兵心聲，自己又有冇做兵嘅事分享？然後三位同時指向JPG分享下。JPG︰「的確係有好幾個，講其中一個啦。個女仔係朋友聚會認識，大家相處後都覺得OK，之後約出街都冇問題，然後問朋友意見都話應承你出街，掂啦！佢實鍾意你！令到自己好有信心。然後有晚食完飯，打算送佢返屋企，本應送到巴士站就夠，但我太熱情，堅持陪佢搭埋程車送到屋企門口，點知佢真係唔鍾意咁樣，結果全程黑面。」

團隊中，JPG成了做兵代言人，分享了一次慘痛經歷。（葉志明 攝）

呢個時候，第一隊長Chorus又有話要講︰「所以你知乜嘢係暖男，乜嘢係兵啦，暖男同兵都係向對像獻恩勤，但暖男出手係準，知道送到去巴士站就夠。兵就唔係，下下都做多咗，永遠唔知對方需要乜嘢。所以在一段感情關係上要做貓，做狗會好辛苦，只會愈嚟愈低。做貓就好似話畀對方知，我係鍾意你，但我都唔係隨傳隨到。」

四位為今次首歌，專誠去練歌，非常認真。（葉志明 攝）

雖然係一首做兵哥，但幾位都嚴陣以待，認認真真去學唱歌。Fatman︰「今次錄音前唔員係練下，直頭係軍訓。監製阿Nic都講明今次要挑戰唱功，所以呢首歌係比較難唱。錄音前都要搵唱歌導師惡補，可以話，現在錄音版已交出現階段最好的水平，希望之後可以再好啲。」