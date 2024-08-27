Oasis相隔15年宣布世紀重組　明年舉行14場英國巡唱門票8.31開售

由主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟領銜組成的英國殿堂級搖滾樂隊Oasis，在90年代紅遍全球，《Wonderwall》、《Don't Look Back In Anger》等經典歌唱到街知巷聞。可惜Gallagher兄弟多次鬧不和，2009年在巴黎演唱會上爆出衝突，Noel於同年宣布退出樂隊，Oasis最終解散。相隔15年，兩兄弟及Oasis官方Instagram昨日（26日）同時發布神秘預告，暗示今日（27日）將有重大消息公布，令全球歌迷大感期待。

由主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟領銜組成的英國殿堂級搖滾樂隊Oasis，在90年代紅遍全球。（IG圖片）

Liam及Noel兩兄弟與Oasis的官方Instagram今日（27日）下午隆重宣布世紀重組，並將於2025年暑假舉行14場英國巡迴演唱會，而演唱會將會在卡迪夫、曼徹斯特、倫敦、蘇格蘭愛丁堡及愛爾蘭都柏林舉行，門票於英國時間本周六8月31日公開發售。

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Liam及Noel兩兄弟與Oasis的官方Instagram今日（27日）下午隆重宣布世紀重組。（IG圖片）

Oasis將於2025年暑假舉行14場英國巡迴演唱會。（IG圖片）

演唱會將會在卡迪夫、曼徹斯特、倫敦、蘇格蘭愛丁堡及愛爾蘭都柏林舉行。（IG圖片）

有關「Oasis重組」的傳聞隨即在網上瘋傳，有大批歌迷都認為Oasis趁首張專輯《Definitely Maybe》發行30周年紀念，宣布重組及開騷。這個世紀大重組消息傳出後，英媒《每日郵報》引述知情人士透露，Noel與Liam交惡多年，直至最近才達成共識。有傳Oasis明年將在溫布萊球場舉行10場大型演唱會，另在樂隊發源地曼徹斯特加開8場戶外騷，如果消息屬實，業內人士估計綜合收益會高達4億英鎊（約41億港元）。

oel與Liam交惡多年，直至最近才達成共識。（IG圖片）