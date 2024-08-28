ANSONBEAN處男專輯　《ONE DANCE 》 仿原始人進食法打造完美Body

跳唱歌手ANSONBEAN最近推出首張個人專輯《ONE DANCE》，唱片封面以熊熊烈火為背景，寓意着蛻變成長，他更半裸上陣大曬爆肌身型。拍攝開始前，ANSONBEAN與教練David進行密集式谷肌訓練，掌上壓、舉啞鈴、拉橡筋帶樣樣齊。而每當有數分鐘的拍攝空檔，他都會於場邊操肌以保持最佳狀態，現場瞬間變成流動健身室。

新碟靚相以「火」為概念，微弱的火苗燃燒至熊熊烈火，象徵着ANSONBEAN的蛻變經過。他說：「一個人由好內向、唔夠膽嘗試，去到Get Wild，就好似火咁不斷燒，最終搵到平衡同埋真正嘅自己。」他亦引用書本《The Tipping Point》中，星星之火可以燎原的主旨比喻成長階段，他說：「由一個好細嘅Spark（火花）開始，一路燃燒。好似Phoenix（鳳凰）咁，舊嘅嘢燒完變成一個新嘅自己，迎接下一步嘅我。呢張Album用咗Interlude（插曲）同埋一啲聲效將呢個故事帶畀大家，多謝SILVERSTRIKE。」

拍攝由小規模的火燒木凳開始，ANSONBEAN解釋木凳代表着社會的規限和外界對自己的期望，燃燒過程象徵着尋覓經過。他說：「搵緊一個平衡，點樣做到自己想做嘅嘢，同時又平衡到大家對我嘅期望。」團隊隨即捉緊時間，黃昏時拍攝短暫又夢幻的Magic Hour，他表示這代表「迷失」，開始思考人生的下一步。接着，背景亦由火燒木凳、變成火燒木枱、櫃，梳化等等，全部的道具同時燃燒。當火燒得最猛烈時，ANSONBEAN更脫去背心曬出6嚿腹肌，寓意「變身」成全新的自己。

拍攝期間，ANSONBEAN除爭取時間密集式操肌外，他亦經常與導演溝通務求做到最好。他表示推出首張個人專輯是極具意義以及非常重要的事情，身形上希望以最佳狀態示人，為此下了不少苦功。他說：「今年嘅目標係希望有最好嘅身形，飲食盡量係高蛋白質。我睇緊《Sapiens》（人類大歷史），食嘢盡量似返原始人，食多啲whole food（原形食物），咁係會最健康。」ANSONBEAN亦感謝健身教練David的幫忙，他說：「佢見到我影相時，如果覺得呢Part膊頭唔夠明顯，就會即刻同我Pump幾下，Keep住觀察我嘅狀態。」目前的身形是人生最巔峰的狀態嗎？ANSONBEAN笑說：「出世到而家最Fit嘅時候，不過唔會係我人生最Fit，因為我會繼續Fit啲。 」