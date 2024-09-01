專訪｜韓團WHIB坦承做練習生艱辛　家長反對入行決定先斬後奏

韓流捲席全球多年依然深受歡迎，幾乎每年都會有不同的男女組合推出，她們/他們無論在樣貌還是唱跳方面都非常出眾，火速吸納不少粉絲。就好像在2023年出道的男團WHIB，出道短短一年已在海外市場累積不少粉絲，有幸地《香港01》與他們相約訪談，詳談成為偶像的心路歷程。



場地提供：The Mira Hong Kong



左至右為Jayder、Leejeong、Wonjun、UGeon、Inhong、Haseung、Jinbeom、Jaeha。（官方提供）

眾所周知，韓國在造星方面實力非常之強，從十多歲開始擔任練習生，過程中接受各式各樣的才藝培訓，幸運的當然可以成功組團出道，否則就會遭到淘汰。而WHIB八子每一位都具備才華，提到成功獲選中成為男團一份子，過程中是不是困難重重時，隊長金俊民（Jayder)就表示：「與其說困難，不如說正因為當練習生時經歷了很多事情，讓我們出道後透過那些經歷去解決問題，應該說是一個過程吧！都是必經階段，所以並沒有太大的困難。」看來在當練習生時已訓練到大家強壯內心。

WHIB在去年出道已累積不少粉絲。（官方提供）

練習生生活不容易，除了需要長時間學習多方才藝，還需要控制體重、身型等，這一種辛苦不是人人能承受到，甚至有不少人中途放棄，而副唱的劉昇容（UGeon）都承認過程中是相當艱辛︰「當我們還是練習生的時候，因為不確定能否出道，所以感覺很累。我們之所以能站在這裡，是因為我們從未想過要放棄。」所幸他們的堅持能換來今天的成績，如今他們在全球有不少粉絲支持，相信當初的決定是正確的。

單在去年出道的男團就有好幾隊，就好像10人男團xiKers、6人男團BOYNEXTDOOR、7人男團The Wind、8人男團LUN8等各有特色，這意味着男團競爭相當之大。而WHIB就是8人男團，問到在男團中自覺組合能憑甚麼突圍而出獲喜愛，身為主唱兼主舞的全李正（Leejeong)就揚言：「就像我們WHIB這個名字的含意一樣，我們WHIB的優點是能夠展現出多樣魅力的團體，透過我們多樣化的表演和歌曲，可以更深入地了解我們的魅力。」

WHIB唱跳實力俱佳。（影片截圖）

WHIB在同期出道男團中獲得更多關注。（影片截圖）

WHIB平均年齡約21歲，在這個年齡有許多選擇。而在韓國演藝圈市場競爭大，紅與不紅除了實力之外，更多的是運氣，相信這一點他們以及家人都明白。所以筆者亦甚感好奇，到底家人是否支持他們走演藝圈這一條路呢？領唱的文原晙（Wonjun)就表示：「家人也很支持和喜歡我們當歌手。」而主舞的朴真範（jinbeom)就表明自己是先斬後奏：「我的父母一開始是非常反對的，因為我非常想做歌手，我是通過公司考核後再告訴父母，他們看到我的成果後，也認可和全力支持我。」

WHIB平均年齡約21歲。（官方提供）

WHIB無疑比起同年出道的男團更受歡迎，相信是他們各自散發的魅力所吸引，而在海外巿場擁有大批粉絲的他們，問到在海外作演出時會不會特別緊張，或在意海外粉絲的想法，主唱的全李正（Leejeong)就強調：「其實我們很擔心在語言方面不能溝通，我們的心是非常感謝大家，但因為我們只能用韓語表達，很擔心不能充分地傳達我們的心意。」雖然，與海外粉絲有語言上的隔閡，但他們仍然感謝粉絲們的愛戴。

對於香港，WHIB已經不陌生，因為他們在7月份時已來過香港舉行活動。當問到對於香港印象或想與哪一位藝人合作時，主唱的李河俊（Haseung)就表示：「粉絲總是在我們來的時候，讓我們留下美好回憶。比起特定的歌手藝人，更想跟不同的前後輩，還有同事們一起合作。」他們希望有這個機會，揚言會作出努力。

WHIB在海外巿場擁有大批粉絲 。（WHIB微博圖片）

WHIB由8位年輕男生組成的男團，他們分別是主唱李河俊（Haseung)、主舞朴真範（jinbeom)、主唱兼主舞全李正（Leejeong)、副舞李仁弘（Inhong)、領唱又是忙內的文原晙（Wonjun)、隊長金俊民（Jayder)、副rap副唱副舞的劉昇容（UGeon)、領舞的金在賢（Jaeha)。他們這個團隊代表着顏色WHITE和BLACK的合成詞，就好像白色與黑色處於色彩圖表的極端般，透過尋找能找出屬於自己的色彩，亦代表着會展現出多種魅力，在他們身上會看出無限的可能性。隊名充滿着希望的力量，相信他們的魅力往後會吸引及影響更多人的。