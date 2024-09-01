周慧敏相隔7年再開騷搞喊歌迷　Fit爆身材獲讚永遠的玉女掌門人

周慧敏世界巡迴演唱會《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》，昨晚（31日）於澳門倫敦人揭幕，接下來周慧敏九月中會到廣州等不同地方獻唱。當大家都以為周慧敏再活躍舞台，但料不到她這次巡演她是想親自到世界各地跟歌迷告別，多謝愛護她三十年的歌迷，跟大家再共聚一次珍貴時光，並宣佈今次巡演後，決定不再做大型巡迴演唱會，惹得不少歌迷現場大哭。

周慧敏世界巡迴演唱會《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》，昨晚（31日）於澳門倫敦人揭幕。

周慧敏相隔7年再開騷。

周慧敏在演唱會上一共換上五套服裝，狀態滿分現身，令觀眾驚嘆歲月似從未在她身上走過，她依然仍是當年癲倒眾生的女神。演唱會以《自作多情》及一連串快歌作揭幕，又唱又跳讓現場即時進入熱鬧氣氛。周慧敏在台上表示：「諗番我第一次個人演唱會，《94美的化身演唱會》，個陣自己跳舞似機械人 ，有邊個睇過？」觀眾歡呼四起，「哈哈，不經不覺你地就跟我30 年！我見到唔止觀眾，有80後，90後喎，重有00後小朋友，歡迎晒你哋一家人來睇我個騷 ，呢30 年人生充滿意想不到的事，真係冇諗過自己重企係舞台到。快歌之後，呢個騷第一首慢歌，我要送俾我人生第一位支持者，我天上嘅媽媽！《台下女主角》，多謝大家。」

周慧敏在演唱會上一共換上五套服裝。

是次演唱會，阿V由細個成長開始跟大家分享她的人生感悟，每段講話都讓歌迷很是感動，第三部份，她唱完《肋骨》之後，跟大家分享: 「2009年，我成為咗人妻， 同年因為信仰，我多咗個天父爸爸。呢年係我人生轉捩點，我張我一套普世價值嘅生存之道放低，一步步拆毀自己嘅強悍，將個『我』字縮細，發覺好多嘢都唔同， 特別我哋做藝人， 好多時人哋張我哋放到好大，我覺得唔係一件好事，我放低『我』字，反而睇到自己好多不足，執著放低，誠實面對自己，我學識接受自己有好糟糕嘅時侯，有好軟弱時侯，順服於我所有景遇之中，我開始發現，一直係我頭上面嗰個光環，冇能力再困綁我啦！我喺裡面被釋放出來，得到真正嘅自由，所以我唔係女神，不過係一粒好細嘅鹽，有時會發下光嘅阿V，好嗎？」觀眾即掌聲雷動 。

身材Fit爆。

周慧敏又反問歌迷可有在生命中遇過天使，並透露：「我生命中有好多天使，剛剛唱完嘅「如果你知我苦哀」係哥哥(Leslie)寫俾我，佢都係我一個肩上天使，扶持過我嘅前輩，我永遠感激佢。你哋(歌迷)都係我天使，無論高低，多謝你哋都守護我。」然後阿V就請出演唱會特別嘉賓黃劍文合唱《流言》、《情未了》及《知己》三首歌。

長腿。

最後，周慧敏強忍淚水表示：「 其實今次巡演同自己講，搵最純綷心表演，為愛我的人唱歌 ，人生去到唔同階段，追求需要都係會有好大改變。今次這個巡演，的確係每一場都是倒數時間。今次應該係我最後一次個人大型演唱會啦！」歌迷聞言，有人爆喊，又不少人大叫「 唔好呀！唔得呀！」。周慧敏續說：「因為我覺得時侯差不多啦，要專注自己照顧自己身體，照顧我家庭，貓仔都唔細啦...我想多啲時間陪貓仔，同先生希望有更多共處時間，你地應該理解 係咪？」歌迷繼續叫「 唔可以！」周慧敏就安慰他們道，「我係唔會唔工作。只係想有多啲時間調節自己。時間好快，錯過左就錯過左啦，好似今晚咁，好快就過，已經演唱會尾聲啦，要唱最後一首歌，我好想聽到大家，大大聲一齊唱《最愛》。」演唱會結束，觀眾不停叫encore，周慧敏又再出場，連續跟觀眾一齊大合唱了近六首歌，最後呼應演唱會名字，以「天荒愛未老」一曲真正作結。